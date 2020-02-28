Цены на сахар до конца марта снижаться не будут 10 28.02.2020, 16:07

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Белорусский сахар обходится дороже российского.

Белорусские власти на 30 дней продлили госрегулирование цен на сахар — 90 дней вместо 60, как было определено ранее. Соответствующее постановление №17 приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли 25 февраля.

Таким образом, предельная минимальная цена в 1,5 рубля на 1 кг сахара будет действовать с 1 января по 30 марта включительно. Эти цены назначаются как на белорусский, так и на ввезенный сахар.

Цены на сахар как на социально значимый товар власти могут регулировать не более 90 дней в течение одного года. Это значит, что белорусские власти исчерпали свой лимит на этот год. Но с согласия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) этот срок можно продлить.

Государственное регулирование цен на сахар в Беларуси ввели с 1 октября 2019 года. Торговым сетям не разрешено было продавать его ниже, чем за 1,5 рубля за 1 кг.

Белорусский сахар обходится дороже российского, поэтому этими мерами власти стремились защитить отечественный рынок. До госрегулирования белорусский сахар стоил в магазинах 1,43-1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля.

Неделю назад МАРТ предложило на общественное обсуждение проект указа руководителя государства, который запрещает бонусы за продвижение социально значимых товаров. В обосновании документа указывалось, что эта мера позволит снизить предельные минимальные цены на сахар.