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Россия наращивает группировку военных кораблей у берегов Сирии

  • 28.02.2020, 22:09
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Россия наращивает группировку военных кораблей у берегов Сирии
иллюстрационное Фото: ТАСС

Это происходит на фоне обострения ситуации в регионе.

Ранее в Средиземное море отправились два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр». Суда «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», проходящие через Босфор, запечатлела турецкая газета Daily Sabah. Вслед за ними в акваторию вошел десантный корабль «Орск». Представитель флота ранее назвал передислокацию плановой, передает «Эхо Москвы».

Прошлой ночью ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Там во время авиаудара погибли более тридцати турецких военных. Анкара обвинила в нападении правительственные силы Башара Асада. В российском Минобороны утверждают, что не причастны к нападению. В Москве подчеркивают, что турецкие военнослужащие находились в боевых порядках террористов – там, где их не должно было быть.

После ночного обострения ситуации в Идлибе обстановка в Турции накалилась. Об этом рассказал журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу. Камбуроглу добавил, что помимо централизованного вывоза беженцев, многие самостоятельно пытаются добраться до приграничных зон.


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