закрыть
28 февраля 2020, пятница, 23:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Стало известно, сколько стран зафиксировали коронавирус

  • 28.02.2020, 22:42
  • 1,214
Стало известно, сколько стран зафиксировали коронавирус

Данные привела Всемирная организация здравоохранения.

За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в 49 странах, 67 человек умерли. Такие данные привел 28 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает tut.by со ссылкой на пресс-службу организации.

По последним данным ВОЗ, известно о 78 959 случаях заразившихся COVID-19, включая 2791 смертельный исход. За сутки о первых выявленных случаях коронавируса сообщили Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Нигерия, Азербайджан, Мексика. Зафиксирован первый случай и в Беларуси.

По данным ВОЗ, 24 заразившихся в 14 странах прибыли из Италии, а 97 человек с коронавирусом, которых выявили в 11 странах, приехали из Ирана.

Организация озабочена увеличением случаев заражения в мире.

— Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — заявил Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус свободно распространяется в сообществах.

— Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать этот вирус, если будут предприняты активные действия для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов, — считает глава ВОЗ.

Он отмечает, что ключом к сдерживанию коронавируса является разрыв цепей передачи.

Сейчас во всем мире в разработке находятся более 20 вакцин, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания. Первые результаты ожидают через несколько недель.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш