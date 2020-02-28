Стало известно, сколько стран зафиксировали коронавирус
- 28.02.2020, 22:42
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Данные привела Всемирная организация здравоохранения.
За последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в 49 странах, 67 человек умерли. Такие данные привел 28 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает tut.by со ссылкой на пресс-службу организации.
По последним данным ВОЗ, известно о 78 959 случаях заразившихся COVID-19, включая 2791 смертельный исход. За сутки о первых выявленных случаях коронавируса сообщили Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Нигерия, Азербайджан, Мексика. Зафиксирован первый случай и в Беларуси.
По данным ВОЗ, 24 заразившихся в 14 странах прибыли из Италии, а 97 человек с коронавирусом, которых выявили в 11 странах, приехали из Ирана.
Организация озабочена увеличением случаев заражения в мире.
— Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне, — заявил Тедрос Гебрейесус.
ВОЗ пока не видит доказательств того, что вирус свободно распространяется в сообществах.
— Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать этот вирус, если будут предприняты активные действия для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов, — считает глава ВОЗ.
Он отмечает, что ключом к сдерживанию коронавируса является разрыв цепей передачи.
Сейчас во всем мире в разработке находятся более 20 вакцин, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания. Первые результаты ожидают через несколько недель.