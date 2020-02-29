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Асад несет крупные потери: появились новые видео ударов Турции в Сирии

  • 29.02.2020, 13:31
  • 4,410
Асад несет крупные потери: появились новые видео ударов Турции в Сирии

Недалеко от Алеппо ликвидирован объект с химическим оружием и готовые к пуску ракетные установки.

Вооруженные сил Турции продолжают наносить удары в Сирии по целям армии режима Башара Асада, союзника России.

Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu (перевод — apostrophe.ua).

Согласно одному из сообщений Министерства национальной обороны Турции, за 28 февраля были нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки сирийских войск.

Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.

Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.


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