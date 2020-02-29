Для белорусской экономики готовят новый нокдаун 6 29.02.2020, 13:59

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Подобные вещи всегда заканчивался одинаково — девальвацией.

Зарплаты в Беларуси обгоняют рост производительности труда. Их накачка всегда заканчивалась печально — девальвациями. Дополнительные издержки предприятия переносят на свою продукцию. Подорожавшие товары хуже расходятся, в итоге приходится сокращать работников, пишет Дмитрий Иванович в статье на сайте naviny.by.

По данным Белстата, в 2019 году фонд заработной платы составил 35,8 млрд рублей и увеличился на 13,2% по сравнению с 2018 годом. Оперативные данные не учитывают сведения по микро- и малым предприятиям негосударственной формы собственности, которые будут учтены в годовой отчетности. По итогом годовой отчетности в 2018 году фонд увеличился с 31,6 до 40 млрд рублей, или на 26%. Окончательные цифры по 2019 году могут увеличиться в аналогичной пропорции.

Фонд заработной платы включает в себя заработную плату, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера и не включает выплаты за счет средств Фонда социальной защиты населения (ФСЗН).

Могилевская область в хвосте

В региональном разрезе увеличение фонда заработной платы незначительно различалось по областям. Лидировал по приросту Минск, где фонд заработной платы вырос на 15,5%.

Основная причина — 90% белорусского ИТ-сектора сконцентрировано в столице, зарплаты в нем высокие и увеличивались в 2019 году. В отличие от многих видов деятельности, в этом секторе численность работников тоже выросла. В столице он практически сравнялся по фонду заработной платы со всей промышленностью, при этом среднесписочная численность работников в промышленности в 3,6 раза больше.

Самые низкие темпы роста фонда зарплаты продемонстрировала Могилевская область — около 11%. Причина — невысокий (менее 10%) рост зарплат в промышленности региона, у которой большой удельный вес в общем объеме зарплатного фонда.

Промышленность сокращает работников

По итогам 2019 года промышленность продолжает сохранять за собой лидирующие позиции в формировании фонда зарплаты. 10,3 млрд рублей было выплачено работникам, занятым на промышленных предприятиях страны, а среднесписочная численность работников составила 736 тысяч.

Рост фонда зарплаты в промышленности составил более 10%. Это неплохо, если бы при этом сама промышленность росла аналогичными темпами. Но нет, объем промышленного производства в текущих ценах в 2019 году вырос только на 2,8%.

Многочисленные заявления правительства о том, что рост зарплат не должен обгонять рост производительности труда, в очередной раз проигнорированы. Еще один тренд — промышленность постепенно будет утрачивать свои позиции крупнейшего работодателя в стране. Самые крупные сокращения численности работников в 2019 году были именно в промышленности.

На втором месте по размеру фонда заработной платы — образование. В качестве зарплат и прочих выплат более 400 тысячам работников образования было выплачено 3,7 млрд рублей, или на 17% больше по сравнению с 2018 годом. И это без отчислений в ФСЗН, которые учитываются в бюджетных расходах на эту отрасль.

С учетом того, что всего на образование планировалось потратить 6,7 млрд рублей, более 70% расходов на образование — это заработная плата. И, по предварительным прогнозам, на заработную плату в образовании в 2020 году направят на 17% больше, чем в 2019 году.

На третьем месте — здравоохранение. Фонд заработной платы составил в 2019 году 2,74 млрд рублей, среднесписочная численность работников — 261 тысяча, за 2019 год фонд вырос на 16,4%. В здравоохранении расходы на зарплату могут составлять 67–68% от общего объема выделяемых средств.

Выдержит ли бюджет?

Как можно заметить, два из трех крупнейших формирователей фонда зарплаты — бюджетные сектора экономики. В отличие от зарплат в других секторах, зарплаты бюджетников формируются заранее и прописываются в бюджете. И рост на 2020 год уже запланирован.

Проблема в другом.

Расходы бюджета прямо зависят от его доходов. В 2020 году, в отличие от предыдущих периодов, бюджет в Беларуси дефицитный. Начало года не добавляет оптимизма в части роста экономики. Конфликт вокруг поставок нефти до конца не урегулирован, поступление экспортных пошлин в бюджет явно далеко от запланированных показателей, некоторые промышленные предприятия переводят работников в режим неполной занятости в связи с недостаточным объемом заказов.

При этом от предприятий различных секторов экономики требуется сократить количество работников с зарплатой менее 500 рублей. Что будет делать в этих условиях руководство предприятий — догадаться несложно.

Если у вас сокращается рынок, вы начинаете оптимизировать расходы. Самый быстрый способ — избавление от лишних сотрудников. Это решает сразу две задачи — можно уволить людей с низкой заработной платой, а зарплату и функциональные обязанности уволенных распределить между оставшимися.

Выше пояса не прыгнешь

Быстрый рост зарплат только на первый взгляд является благом. Все дополнительные издержки предприятия переносят на выпускаемую продукцию. Товары дорожают, их меньше покупают, снижается объем заказов и предприятие вынуждено сокращать людей.

Опережающий рост зарплат для Беларуси всегда заканчивался одинаково. Перед выборами 2010 года власти резко повышали зарплаты, и это закончилось обвальной девальвацией. В 2014 году белорусские зарплаты почти дотянулись до российского уровня, и это опять спровоцировало девальвацию.

Желание платить высокую зарплату можно только приветствовать, но в том случае, если она соответствует объему производимой продукции или услуг. Волюнтаризм же в этом вопросе оборачивается большими неприятностями.