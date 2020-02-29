Беларусь на «Евровидении» представит группа с песней на белорусском языке 4 29.02.2020, 15:54

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Фото: onliner.by

Песня очень понравилась крымскотатарской победительнице конкурса Джамале.

28 февраля проходил финал национального отбора на «Евровидение». На концерте выступали 12 участников, которые боролись за право представить страну на конкурсе в Роттердаме. По итогам голосования жюри и зрителей победу в отборе одержал проект VAL, набрав 24 балла. Второе место поделили Ян Ярош и Chakras, сообщает onliner.by.

— Сейчас мы съездим на пару дней отдохнуть в лес, в деревню, — улыбаются участники группы Влад и Лера. Журналисты заставляют их наконец пожениться, но они говорят, что сами разберутся со своей личной жизнью. У них сейчас много слов благодарности на камеру и рассуждений о том, как приятно и неожиданно было ощутить поддержку зрителей. В общем, много эмоций и минимум желания думать о чем-то конкретном. — Джамала нам задолго до финала написала слова поддержки и сказала, что ей очень нравится песня. Песню мы изначально задумывали только на белорусском языке, и здорово, что с ней мы поедем на конкурс.

Анастасия Гламозда, Дарья Хмельницкая, Aura, VAL, Анжелика Пушнова, Napoli, Саша Захарик, КейСи, Ян Ярош, Анастасия Развадовская, Chakras, Анастасия Малашкевич — вот полный список конкурсантов, выступавших сегодня в финале национального отбора.

Напомним, «Евровидение» (если не случится никаких форс-мажоров) в этом году пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. В прошлом году победу на песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс с песней Arcade.