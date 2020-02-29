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Как в Евросоюзе будут защищать экологию

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  • 29.02.2020, 20:44
Как в Евросоюзе будут защищать экологию

10 новых природоохранных проектов появятся в девяти странах ЕС.

С 2021 года в Евросоюзе начнут действовать 10 новых масштабных природоохранных проектов в рамках программы ЕС LIFE. Они затронут 9 стран ЕС и повлияют на повседневную жизнь разных сообществ — от местных фермеров и землевладельцев до населения крупных городов, пишет «Европульс».

В Эстонии в центре внимания окажется сохранение лесов и традиционных фермерских угодий. В рамках проекта LIFE ForEst&FarmLand специалисты будут проводить образовательные курсы для местных фермеров и изучать лучшие способы охраны местных экосистем от инвазивных видов (не родных для этих мест, но хорошо прижившихся и вытесняющих местные растения и животных).

На Кипре проект LIFE IP PHYSIS будет исследовать разные подходы к управлению особо охраняемыми территориями. Для этой цели был выбран именно Кипр, потому что там на заповедники и национальные парки приходится 29% территорий – это один из самых высоких показателей в ЕС.

В Ирландии проект LIFE-IP PAF Wild Atlantic Nature затронет сразу 24 территории, входящие в природоохранную сеть ЕС Natura 2000. Все они расположены на болотах и торфяниках, которые в последние годы пострадали от засух и пожаров. В рамках проекта специалисты будут восстанавливать эти системы и рассказывать местным жителям и землевладельцам о пользе болот в контексте борьбы с изменением климата.

Еще один проект в Ирландии будет связан с улучшением качества пресной воды в реках и озерах. С помощью проекта LIFE-IP Waters of Life специалисты планируют, например, снизить количество нитратов и других удобрений в ручьях и реках.

Улучшением качества воды в реках и озерах займутся и в Латвии в рамках проекта LIFE GoodWater IP. Там собираются усовершенствовать систему очистки вод, которые попадают в реки из городов или с сельскохозяйственной земли, а также улучшить динамику воды в некоторых реках и ручьях (в одних местах добавят гальку и булыжники, в других – очистят водоемы от водорослей и ила).

В Греции планируют бороться со свалками и сокращать объем мусора. В 2017 году больше 80% мусора в Греции отправлялось на свалки. Проект LIFE-IP CEI-Greece снизит эту долю до 45%. В рамках проекта в Греции запустят систему оплаты за мусор в зависимости от его объема. Кроме того, будет создана платформа, которая поможет передавать продукты с истекающим сроком годности (например, из супермаркетов) тем, кому эти продукты могут пригодиться (например, специализированным ресторанам или благотворительным организациям). В Афинах и Салониках появятся три образовательных и исследовательских центра для изучения проблем сбора вторсырья. Также будут развиваться проекты починки и повторного использования вещей.

Проект LIFE-IP SK AQ Improvement поможет улучшить качество воздуха в Словакии и Чехии и достигнуть в них европейских стандартов по качеству воздуха. Самые серьезные источники загрязнения в обеих странах – это транспорт и неэффективные частные системы отопления. Проект поможет жителям перейти на более экологичные виды транспорта (в том числе отказаться от использования личного автомобиля) и проведет ревизию и замену устаревших отопительных бойлеров. В итоге количество выбрасываемых в атмосферу частиц должно сократиться на 25%.

Наконец, проекты, связанные с адаптацией к изменению климата, планируются в Испании и Франции. Проект LIFE-IP URBAN KLIMA 2050 призван создать и протестировать стратегию адаптации к новым климатическим условиям жителей страны Басков. Предполагаемые изменения затронут города и побережье, а также системы управления водными ресурсами и выработки электроэнергии. Кроме того, в рамках проекта специалисты будут рассказывать жителям о том, как снизить нагрузку на окружающую среду: в результате минимум 70% местных жителей должны быть готовы поменять свой образ жизни в связи с изменением климата.

Французский проект LIFE IP ARTISAN поможет местным властям в 13 регионах Франции разработать и опробовать собственные проекты борьбы с изменением климата и деградацией экосистем. Лучшие проекты потом могут использоваться и в других регионах. Также во Франции планируют реализовывать проект в сфере «зеленых финансов» AFFAP. Его основная цель – рассказать специалистам в области финансов о влиянии экологических вопросов на рынки, а тем, кто профессионально занимается охраной окружающей среды – о действующих финансовых механизмах. Считается, что это поможет качественным «зеленым» проектам эффективнее привлекать финансирование.

Проекты будут реализовываться с 2021 по 2027 годы в рамках программы ЕС по охране окружающей среды LIFE.


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