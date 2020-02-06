Пять лучших фильмов Кирка Дугласа 6.02.2020, 13:18

Легенда Голливуда.

Ночью, 6 февраля, в Беверли Хиллз в возрасте 103 лет умер легенда американского кино Кирк Дуглас. HВ Style вспоминает лучшие фильмы актера.

Основатель актерской династии Дугласов, Кирк Дуглас стал суперзвездой американского кино еще до того, как это слово вошло в обиход. В его творческом багаже 92 роли в кино и на Бродвее. Он является отцом еще одной звезды американского кинематографа Майкла Дугласа.

Не смотря на мировую славу, актер обладает лишь двумя наградами — почетным Оскаром за Выдающийся вклад в развитие кинематографа (1996) и Золотым глобусом за роль Винсента Ван Гога в фильме Жажда жизни (1956).

Актер занимает 17-ю строчку в списке величайших актеров Голливуда, который составил Американский институт киноискусства.

Интересно, что кроме актерской работы Кирк Дуглас известен, как автор десяти романов и мемуаров.

Предлагаем вспомнить и пересмотреть лучшие фильмы легенды американского кино, представителя Золотой эры Голливуда Кирка Дугласа.

Чемпион, 1949

Режиссер: Марк Робсон

Шесть номинаций на Оскар, в том числе за Лучшую мужскую роль у Кирка Дугласа

Детективная история, 1951

Режиссер: Уильям Уайлер

Номинация на Золотой глобус на Лучшую мужскую роль

Туз в рукаве, 1951

Режиссер: Билли Уайлдер

Фильм вошел в Золотой фонд Голливуда

Жажда жизни, 1956

Режиссер: Винсент Минелли

Золотой глобус за Лучшую мужскую роль у Кирка Дугласа и пять номинаций на Оскар

Спартак, 1960

Режиссер: Стэнли Кубрик

Четыре премии Оскар и Золотой глобус, фильм внесен в Национальный реестр фильмов США