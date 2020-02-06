Алексей Протас оформил дубль за 15 секунд и был признан первой звездой матча WHL 6.02.2020, 15:07

Белорусский хоккеист сравнял счет за семь секунд до финальной сирены.

В рамках регулярного чемпионата WHL состоялись очередные матчи. в частности, "Принц Альберт Рэйдерс" обыграл "Медисин Хат Тайгерс" — 4:3, сообщает pressball.by.

У победителей Алексей Протас оформил дубль, нанес три броска, заработал "+2" и 2 минуты штрафа. Отметим, что Протас сравнял счет за 7 секунд до финальной сирены, а также забил гол в овертайме уже на 8-й секунде и был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 61 (24+37) очко в 45 играх.

Форвард Илья Усов заработал "-2". В нынешнем сезоне на его счету 38 (17+21) очков в 45 играх. Нападающий Даниил Степанов забил гол, нанес 4 броска и заработал "+1". Он был признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 10 (5+5) очков в 38 играх.

"Сиэтл" уступил "Принц Джордж Кугарс" — 1:2. У победителей белорусский форвард Владислав Михальчук заработал 2 минуты штрафа и забил послематчевый буллит. В нынешнем сезоне у него 28 игр и 19 (8+11) баллов, отмечает belarushockey.com.