Коронавирус впервые диагностирован у украинца 2 9.02.2020, 20:26

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Он находится на борту лайнера Diamond Princess.

У одного из украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess диагностирован коронавирус 2019-n-CoV, пишет агентство AP News (перевод — zn.ua). На борту судна находятся 25 граждан Украины.

В субботу, 8 февраля, на судне зафиксировали еще шесть случаев заражения "уханьским вирусом", общее количество заболевших – 70 человек. Коронавирус диагностировали у туристки из США и пяти членов экипажа – четырех филиппинцев и украинца.

Лайнер стоит на рейде в акватории Йокогамы (Япония), на его борту объявлен карантин. На борту судна находятся 3711 человек: 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, граждане 57 стран. По предварительным данным, пассажиры и экипаж заразились от 80-летнего туриста из Китая, он сошел на берег в Гонконге 1 февраля.

По состоянию на воскресенье, 9 февраля, количество зараженных коронавирусом в Китае составляет 27 198 человек. Умерли 811 человек. Случаев заражения коронавирусом в Украине не зафиксировано.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение". В ВОЗ опасаются, что вирус попадет на территорию стран со слабой системой здравоохранения.

Власти КНР ввели жесткий карантин в Ухане и других городах, где зафиксирована вспышка заболевания. Вылеты туристических групп из Китая приостановлены.