Бесхозные миллиарды 3 Ирек Муртазин, «Новая газета»

1.03.2020, 9:49

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ФОТО: SCANPIX

Никто так и не объяснил происхождение денег у российского полковника Захарченко.

В минувший четверг Следственный комитет России распространил официальный пресс-релиз о предъявлении обвинения бывшему сотруднику МВД полковнику Дмитрию Захарченко за два эпизода взяток.

Согласно данным следствия, в 2015 году Захарченко получил взятку «в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей».

По второму эпизоду Захарченко инкриминируется, что «в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал от группы предпринимателей взятки, которые в общей сумме превысили 1 млрд 400 млн рублей».

Названо в официальном сообщении СКР и имя человека, который в течение девяти лет якобы ежемесячно передавал офицеру полиции деньги «за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей». Это Валерий Маркелов — один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Уже само по себе выглядит несколько странным, что группе «1520», занимающейся строительством объектов РЖД, в 2007 году потребовалось покровительство Захарченко — в то время капитана МВД, проработавшего в антикоррупционном подразделении около двух лет и занимавшего должность начальника отдела в управлении «М» (расследование экономических преступлений в машиностроении и металлургии). Тем более что у группы «1520» был куда более серьезный покровитель, с серьезными связями, в том числе среди руководителей силовых ведомств России. Это Владимир Якунин, с 2005 года по 20 августа 2015 года возглавлявший РЖД.

Но следствию надо было как-то объяснить происхождение «миллиардов Захарченко». Вот, видимо, и родилась версия вроде бы объясняющая, откуда появились 1,4 миллиарда рублей, обнаруженных в квартирах, связанных с полковником Захарченко. Но денег-то там было намного больше!

Напомню, 9 сентября 2016 года в квартире Ирины Разгоновой, сестры полковника Захарченко (на Ломоносовском проспекте), было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко (на Мичуринском проспекте), было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей. Если конвертировать валюту в рубли, то получается более восьми миллиардов.

Уже на следующий день страна увидела в выпусках новостей федеральных каналов оперативные съемки полутора тонн денег.

Могу предположить, что решение передать эти записи на телевидение, было принято на самом высоком уроне. До выборов депутатов Госдумы, состоявшихся 18 сентября, оставалось чуть больше недели. И эти репортажи, видимо, должны были продемонстрировать, что идет широкомасштабное наступление на коррупцию.

Прошло 3,5 года. Но страна так и не узнала, откуда у полковника МВД полторы тонны денег. Более того, 10 июня прошлого года Дмитрий Захарченко был осужден на 13 лет лишения свободы. Но не за восемь миллиардов рублей. А за скидочную карту одного из московских ресторанов… А куда более «мелкую» взятку в размере 800 тыс. долларов суд признал недоказанной.

Между тем на видеокадрах четко видно, что большая часть «миллиардов Захарченко» хранилась в нераспечатанных банковских упаковках.

Сразу несколько банкиров пояснили «Новой», что не представляет большого труда проследить маршрут передвижения денег, находящихся в нераспечатанных банковских упаковках, не прошедших через розничный оборот.

И нет сомнений, что следствие уже давно установило их происхождение: откуда и из каких конкретно банков полторы тонны денег было доставлено в квартиры, связанные с полковником МВД.

Но почему-то никто не торопится обнародовать результаты расследования.

И, видимо, неслучайно через год после обнаружения и приобщения к материалам уголовного дела «миллиардов Захарченко», 1 сентября 2017 года, исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР генерал-майор Сергей Голкин вынес постановление, которым отменил решение о приобщении денег к уголовному делу. Деньги были изъяты в доход государства чуть ли не как безхозные, то есть ничейные.

Ирек Муртазин, «Новая газета»