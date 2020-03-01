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Экономист: «Эффективность» предприятий определяется тем, сколько водки выпьешь с вышестоящим начальником

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  • 1.03.2020, 11:14
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Экономист: «Эффективность» предприятий определяется тем, сколько водки выпьешь с вышестоящим начальником
ЛЕОНИД ЗАИКО
ФОТО: ONLINER.BY

Модель госуправления в Беларуси давно сломалась.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико прокомментировал слова Лукашенко, недавно заявившего: «Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?», пишет gazetaby.com.

— Ну так возьми и зачеркни, — парировал Леонид Заико. — Поедь, возьми с собой Назарбаева — и реши вопрос. Если есть ограничения, убирайте их. Я давно говорил: ребята, 15% предприятий Беларуси должно погибнуть в результате интеграционных образований.

Вообще-то я гуманист. Почему я назвал 15, а не 75%, иначе бы все просто упали, — считает Леонид Заико. — При нашей великолепной конкурентности, которая определяется, сколько водки выпьешь с вышестоящим начальником, – это все обречено на физическую смерть. Единственный шанс для наших предприятий, которые столкнуться с более конкурентными российскими, немецкими, американскими, они могут быть модернизированы и реструктуризированным. И это благо.

По мнению экономиста, чтобы выжить, Беларуси необходима открытая экономика.

— Еще в 90-х годах одной из предложенных моделей была модель открытой экономики, — вспоминает Леонид Заико. — Я помню, чиновники читали эти материалы, и у них руки тряслись, они не понимали, что это такое, знали только, что, наверное, выгонят.

По мнению экономиста, не нужно бояться пускать в страну иностранный капитал.

— Беларуси нужна экономическая свобода. Первое, что мы можем сделать: мы затащим сюда российских приватизаторов, а потом при помощи их же сил тут и раздавим. Вот такая национальная модель, — пояснил Леонид Заико. — Не надо бояться, что они сюда придут. Пускай, потом будут плясать под нашу балалайку, вернее дудку — балалайка – это не наш музыкальный инструмент. Не надо никогда бояться, что ты широко открываешь двери в доме.

В качестве примера экономист привел опыт Китая, который не побоялся и в результате только выиграл от этого.

— Чем более открытая страна, тем она быстрее адаптируется к мировым традициям. А то сделали из Беларуси какую-то 75-летнюю девственницу, которая не хочет идти пить кофе, потому что думает, что ее изнасилуют в кофейном баре. Модель сломалась, теперь та страна, которая будет более открытой — будь то Армения, Россия, Казахстан или Беларусь — будет лидировать и будет получать дополнительные доходы.


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