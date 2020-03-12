Минск зря рассчитывал на нефтяной компромисс с Москвой 12.03.2020, 13:26

Премьер-министры России и Беларуси не сошлись в цене.

Москва и Минск возобновили переговоры по проблемным вопросам поставки энергоносителей. В Беларуси рассчитывают, что у сторон есть возможность достигнуть компромисса. Причина – изменившаяся мировая рыночная конъюнктура и политическая ситуация в России.Однако премьеры Беларуси и РФ не смогли согласовать тарифообразование на транзит энергоносителей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет «Независимая газета».

В среду в Москве встретились главы правительств Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин. «Думаю, что та рыночная ситуация, которая наблюдается сегодня с ценами на нефть, сближает наши позиции и уменьшает те расхождения цифровые, которые у нас есть», – заявил уже в самом начале встречи белорусский премьер. Он не удержался от легкого шантажа относительно судьбы евразийской интеграции. «Думаю, во многом движение в «пятерке» будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции», – сказал он. Причем прочувствовать результаты этого сближения на развитии евразийских интеграционных процессов можно будет уже через месяц. «Я надеюсь, мы их сегодня обсудим (спорные вопросы) и продвинемся для того, чтобы 10 апреля, когда встретимся в Минске на межправсовете, мы уже смогли согласовать документ и внести главам государств на их высший Евразийский межправсовет», – заявил Сергей Румас.

Рыночная ситуация, о которой говорил Румас, это, конечно же, произошедший 9 марта 30-процентный обвал цен на нефть. «Это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией, потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», – заявлял он по этому поводу еще накануне встречи в Москве.

Изменение мировой цены дает Беларуси повод вернуться к обсуждению ценовых условий поставок нефти основными компаниями-поставщиками прошлых лет. Однако не этот фактор эксперты считают решающим для исхода переговоров. Более важными, по их мнению, являются те политические изменения, которые произошли в России буквально за два дня, поскольку поиск компромисса в двухсторонних экономических отношениях уже давно перешел в политическую плоскость. «Вы нам «более глубокую интеграцию», мы вам – менее высокие цены на нефть», – такова, по заявлениям Лукашенко, позиция российских коллег.

Усилившееся интеграционное давление на Беларусь в Минске эксперты объясняли якобы существовавшими планами президента России Владимира Путина остаться у власти, возглавив новое образование – Союзное государство. Сейчас вопрос сохранения власти для российского президента решен. В связи с этим «проект Союзного государства, с помощью которого предполагалось продлить полномочия Путина, отброшен, и это хорошо», – рассуждает политолог Валерий Карбалевич.

Впрочем, в Минске не рассчитывают, что тема углубления интеграции будет закрыта совсем. «Не пронесло», – считает политический обозреватель Александр Класковский. По его мнению, если перевести с чиновничье-дипломатического языка на простой человеческий, то диалог Сергея Румаса и Михаила Мишустина выглядит так: «Нам бы нефти подешевле», а «нам бы интеграцию поглубже». Единственное, на что могут сейчас рассчитывать власти Беларуси, – это временная отсрочка. Беларусь может получить вожделенную нефть и по более низким ценам, чем это могло быть ранее, но ни о каком возврате к прежнему формату отношений с компенсациями и равными ценами речь не идет.

Валерий Карбалевич, кстати, обращает внимание на тот факт, что изменения в российскую Конституцию предусматривают приоритет национального законодательства над международным, а это, по его мнению, дает России основания отказаться от ее обязательств сформировать в рамках ЕАЭС единые энергетические рынки.

Тем временем Беларуси пытается решить проблему отсутствия контрактов на поставки нефти с основными поставщиками прошлых лет и собирает с миру по тонне. Согласно последним данным концерна «Белнефтехим», всего в марте белорусские НПЗ получат порядка 1 млн т импортной нефти.