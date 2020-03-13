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Коронавирус: массовые захоронения в Иране сфотографировали из космоса

  • 13.03.2020, 10:51
  • 11,279
Коронавирус: массовые захоронения в Иране сфотографировали из космоса
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

В Иране масштабы эпидемии замалчиваются.

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки раскопок нового участка на кладбище на северной окраине священного города Кум в Иране в конце февраля. Как пишет The Guardian, эти снимки подтверждают худшие опасения относительно масштабов эпидемии в Иране.

Именно в те дни, когда были сделаны снимки, один из законодателей города Кум обвинял правительство в замалчивании настоящих масштабов вспышки, передает onliner.by.

Тогда, по официальным данным, в стране было 12 погибших из-за коронавируса.


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