Коронавирус: массовые захоронения в Иране сфотографировали из космоса 13.03.2020, 10:51

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

В Иране масштабы эпидемии замалчиваются.

Издание The New York Times опубликовало спутниковые снимки раскопок нового участка на кладбище на северной окраине священного города Кум в Иране в конце февраля. Как пишет The Guardian, эти снимки подтверждают худшие опасения относительно масштабов эпидемии в Иране.

Именно в те дни, когда были сделаны снимки, один из законодателей города Кум обвинял правительство в замалчивании настоящих масштабов вспышки, передает onliner.by.

Тогда, по официальным данным, в стране было 12 погибших из-за коронавируса.