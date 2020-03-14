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Какие продукты помогут укрепить иммунитет

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  • 14.03.2020, 20:49
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Какие продукты помогут укрепить иммунитет

Забиваем холодильники, чтобы избежать болезней.

Заботиться о состоянии здоровья необходимо всегда. В особенности же сейчас, когда коронавирус достаточно быстро распространяется по миру. Начните укреплять собственный иммунитет. Сделать это можно, включив в рацион полезные продукты. Рассказываем, какие правила питания пойдут на пользу нашей иммунной системе, пишет «Чемпионат».

Ешьте продукты, содержащие витамин C

Он укрепляет иммунитет и предохраняет его от вирусов и бактерий. Говорят, достаточно лишь дольки лимона в день, чтобы получить оптимальную порцию витамина. А вот апельсин вдобавок помогает справиться с депрессией, позитивно влияет на пищеварение, способствует заживлению ран и обладает противовоспалительным и противомикробный эффектами.

На самом деле, больше всего витамина С не во фруктах, как многие ошибочно думают, а в болгарском перце и квашенной капусте. Также полезное вещество можно найти в ягодах.

Включите в рацион цветные овощи

Речь идет о красных, оранжевых, желтых, пурпурных овощах и зелени. В их составе есть бета-каротин — вещество, которое называют предшественником витамина А. Он, в свою очередь, стимулирует выработку клеток, которые борются с микробами.

Диетолог и нутрициолог Анна Берсенева также отметила, что цветные овощи богаты эфирными маслами:

- В ярко окрашенных цветных овощах содержится много эфирных концентрированных масел, которые укрепляют наш иммунитет, заряжают каждую клетку организма и делают их более жизнестойкими.

Потребляйте больше полноценных белков

Они являются строительным веществом для иммуноглобулинов — антител, которые выполняют роль защитных клеток. Чтобы восполнить баланс белков, включите в рацион мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и яйца.

Не забывайте о чесноке, луке и хрене

Нет, дело не в том, что после них остается неприятный запах и другие попросту не будут подходить к вам близко. А в том, что чеснок, лук, хрен, свекла, сельдерей и морковь богаты фитонцидами — активными веществами, убивающими бактерии или подавляющими их рост — и растительной клетчаткой.

Разнообразьте меню продуктами, содержащими цинк

Диетологи уверенно отмечают влияние цинка на иммунную систему. Этот микроэлемент содержится в морепродуктах и орехах. Кроме него, в зернах есть и другие полезные вещества:

- Орехи содержат большое количество ценных масел, жирных кислот Омега-3, 6 и 9. Они необходимы для здорового функционирования мозга. Ведь все у нас зависит от его деятельности! Соотвественно, укрепляя мозг и нервную систему (мы должны понимать, что здесь не обходится без психосоматики), мы также укрепляем здоровье, иммунитет и жизненные силы.

Правда, к орехам следует относиться с осторожностью и не съедать больше горсти в день. Иначе вы рискуете навредить фигуре, потому что зерна очень калорийны.

Поддерживайте уровень витамина E

Его не зря причисляют к мощным антиоксидантам. То есть веществам, выполняющим роль природного щита для человека. Конечно, в нашем организме есть как бы «встроенные» антиоксиданты, но иногда их бывает недостаточно. Особенно в холодное время года. Поэтому витамин Е — отличный помощник осенью и зимой. Его можно найти в орехах, авокадо, растительных маслах, яичных желтках и цельнозерновом хлебе.

Избегайте вредной пищи и не переедайте

Этот совет можно назвать по-настоящему универсальным. Диетологи считают, что иммунитету может навредить жирная, тяжелая пища с большим показателем калорийности. То есть рафинированные, копченые, маринованные, содержащие много сахара и соли продукты.

Переедание же ослабляет иммунную систему в силу того, что на переваривание большого количества пищи требуется слишком много энергии. А ведь этот ресурс может в любой момент понадобиться организму для защиты от вирусов.


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