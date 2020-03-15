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20 лет назад в Минске прошел «Марш Свободы 2»

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  • 15.03.2020, 11:19
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20 лет назад в Минске прошел «Марш Свободы 2»

Он стал одной из самых массовых демонстраций, проведенных белорусской оппозицией.

20 лет назад в Минске прошел массовый «Марш Свободы 2», пишет телеграмм-канал «Баста».

Подготовка к акции проходила в сложных условиях. Еще свежи были воспоминания о первом «Марше Свободы», который закончился жестоким разгоном и столкновениями демонстрантов с ОМОНом и внутренними войсками. Этот фон власти максимально использовали, стремясь сорвать акцию или, по крайней мере, максимально снизить количество ее участников.

Практически каждый день милиция задерживала активистов демократических организаций, распространявших информационные материалы. В независимые СМИ «сливалась» информация о том, что спецслужбы готовятся жестоко разогнать демонстрацию. Студентам угрожали отчислением из вузов, если 15 марта они будут отсутствовать на занятиях или в общежитиях. Чиновники и силовики открыто угрожали организаторам манифестации.

Тем не менее, несмотря на угрозы, репрессии и плохую погоду, в Марше свободы 2 приняли участие около 40 тысяч человек. У входов на площадь Якуба Колaса, где был назначен сбор, участников ждали импровизированные кассы, где им выдавали «стодолларовые купюры» с надписью «Участнику Марша Свободы». Таким образом, организаторы отреагировали на обвинения в том, что люди участвуют в акциях за деньги.

Огромная колонна прошла по проспекту Скорины до Академии Наук. Лозунги Марша – «Свободу политзаключенным!», «Нет диктатуре!», «Беларусь в Европу!»

Фотографии широких минских улиц, заполненных бело-красно-белыми флагами, облетели весь мир, развенчав миф о немногочисленности сторонников демократии в Беларуси. «Марш Свободы 2» завершился митингом и концертом с участием групп «NRM», «Neuro Dubel» и других музыкантов.

Власти испугались многочисленных акций. Через десять дней, 25 марта, в Минск были введены войска с бронетехникой, и акция в День Воли была жестко подавлена. Сотни человек были избиты и арестованы.

Тем не менее, «Марш Свободы 2» помог белорусам мобилизоваться, и стал прологом для успешной кампании бойкота выборов в «палату представителей», благодаря которой удалось избежать международного признания назначенного «парламента».

Те, кто которые впервые пришел на «Марш Свободы» и «Марш Свободы 2» или были их свидетелями, стали новым поколением белорусских борцов за свободу. Людьми, которые знают цену свободы и готовы за нее бороться, которые никогда не станут рабами.


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