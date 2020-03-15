Коронавирус добрался до Узбекистана 15.03.2020, 11:36

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Пандемия охватила уже 153 страны.

Власти Узбекистана сообщили о первом в стране случае заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Новый вирус был выявлен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, сообщило Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения в Ташкенте в воскресенье, 15 марта, передает dw.com.

В настоящее время принимаются дальнейшие меры против распространения в стране коронавируса, отмечается в заявлении.

Уже накануне власти Узбекистана приостановили регулярное авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией. Кроме того, с 14 марта запрещен въезд в Узбекистан граждан Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции и Испании, проживающих в этих странах лиц без гражданства, а также тех, кто посещал данные государства за последние 14 дней.

Коронавирусная пневмония COVID-19

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 153 странах и территориях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса. В мире официально подтверждены почти 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели.

При этом почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. В Испании выявлено почти 6,4 тысячи заболевших, в Германии - 4,6 тысячи, во Франции - 4,5 тысячи.