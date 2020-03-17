У актеров из «Игры престолов» обнаружили коронавирус 3 17.03.2020, 9:39

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Кристофер Хивью

Фото: Reuters

Один из них посоветовал своим поклонникам оставаться дома.

Очередные известные актеры заболели коронавирусом. 47-летний Идрис Эльба сообщил об этом в Twitter. "Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, но я был изолирован, — пишет он. — Оставайтесь дома и не паникуйте". Актер пообещал рассказывать о своих делах, передает euroradio.fm.

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли рыжего Тормунда из "Игры престолов", написал в Instagram, что инфицирован COVID-19. Он находится дома в изоляции вместе со своей семьей. Актер успокаивает: болезнь у него в легкой форме, как обычная простуда.

Накануне стало известно, что заболела голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. А вот актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон в Австралии уже выписали из больницы.