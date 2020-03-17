У актеров из «Игры престолов» обнаружили коронавирус

У актеров из «Игры престолов» обнаружили коронавирус3
- 17.03.2020, 9:39
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Один из них посоветовал своим поклонникам оставаться дома.
Очередные известные актеры заболели коронавирусом. 47-летний Идрис Эльба сообщил об этом в Twitter. "Я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, но я был изолирован, — пишет он. — Оставайтесь дома и не паникуйте". Актер пообещал рассказывать о своих делах, передает euroradio.fm.
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли рыжего Тормунда из "Игры престолов", написал в Instagram, что инфицирован COVID-19. Он находится дома в изоляции вместе со своей семьей. Актер успокаивает: болезнь у него в легкой форме, как обычная простуда.
Накануне стало известно, что заболела голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. А вот актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон в Австралии уже выписали из больницы.
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020