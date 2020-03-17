Американский рынок открылся ростом около 2% 17.03.2020, 18:27

Инвесторы поверили в меры, принятые ранее Федрезервом США.

Индекс широкого рынка S&P500 вырос на 2,86% до 2454,28 пункта по состоянию на 16:32 по мнск, свидетельствуют данные торгов, сообщает РБК.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 2,6% до 20 713,69 пункта, после падения почти на 3000 пунктов в понедельник. Индекс Nasdaq Composite растет на 2,63% — до 7086,29 пункта.

Аналитики предупреждают, что торги могут носить волатильный характер, поскольку ситуация в целом не изменилась. «Конечно, сегодня утром не были чудесным образом восстановлены нарушенные цепочки поставок, самолеты внезапно не начали летать по отмененным маршрутам, а у компаний и домохозяйств не улучшились финансовые возможности» - говорит главный стратег по глобальным рынкам из AxiCorp Стивен Иннес. Но появился ряд позитивных новостей.