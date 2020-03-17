ВОЗ посоветовала препарат для самолечения коронавируса 2 17.03.2020, 19:31

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Представитель организации Кристиан Линдмайер дал рекомендации.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют принимать при подозрении на коронавирус популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, вместо него следует применять парацетамол.

Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель организации Кристиан Линдмайер, пишет РБК со ссылкой на Welt.

По его словам, препарат не следует употреблять без консультаций с врачом, так как сейчас продолжаются исследования возможных негативных последствий его приема для заболевших COVID-19.

«Для самолечения мы рекомендуем парацетамол, а не ибупрофен», — сказал Линдмайер.

Ранее, 14 марта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в Twitter, что прием ибупрофена может усугубить состояние заболевших COVID-19. Он также посоветовал принимать парацетамол.