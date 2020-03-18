Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147 8 18.03.2020, 15:01

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Фото: DPA/TASS

Почти все новые случаи заражения произошли в Москве.

В России за сутки зарегистрировано еще 33 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 147, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает ВВС.

"За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

По данным штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все они были госпитализированы в инфекционные боксы.

Сегодня вступил в силу запрет на въезд иностранцев в Россию, который будет действовать до 1 мая. Также в среду премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 20 марта ограничить полеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты.

Исключение составят регулярные рейсы Москва - Лондон и обратно, Москва - Нью-Йорк и обратно, Москва - Абу-Даби и обратно, осуществляемые через аэропорт Шереметьево. Как и в случае с другими странами, где распространился коронавирус, рейсы будет принимать терминал F аэропорта Шереметьево.

Запрет не коснется чартерных рейсов, которые будут вывозить россиян в Россию и иностранцев в их страны, говорится в поручении Мишустина.

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Со следующей недели все российские школы уйдут на каникулы до 12 апреля.

Накануне издания "Открытые медиа" и "Ведомости" сообщили, что в ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд. Вице-мэр Анастасия Ракова в ответ заявила: "Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба".