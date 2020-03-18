Почему в минском аэропорту на коронавирус не проверяют всех пассажиров 12 18.03.2020, 15:25

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В Национальном аэропорту заявили, что проверяют самолеты только из Италии.

В редакцию "Еврорадио" позвонила пассажирка рейса "Белавиа", которая 17 марта вечером прилетела из Москвы в Минск.

"В аэропорту температуру не проверяют, не спрашивают, через какую страну летела. Никаких тестов на коронавирус не берут — вообще ничего, — возмущается девушка. — Также я не видела ни одного тепловизора".

Девушка рассказывает, что возвращалась в Минск из Дубая, а в Москве у нее была пересадка. Как ей удалось избежать контроля на въезде в Беларусь? И вообще, почему проверяют не всех?

"Потому что нет такой необходимости, — отвечают Еврорадио в Национальном аэропорту Минск. — Пассажиры не прилетели в эпидокружение, где бушует карантин. У людей, которые выходят из самолета и желают пройти анализ на коронавирус, всегда есть возможность".

По состоянию на 17 марта число выявленных носителей коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда прилетела девушка, достигло 113. В России вирус нашли у 114 человек. В Беларуси, по статистике на 17 марта, было зарегистрировано всего 36 случаев COVID-19. То есть в обеих странах, где побывала девушка, больных коронавирусной инфекцией больше, чем в нашей стране!

"Проверять всех необходимости нет, — продолжают настаивать в Национальном аэропорту Минск. — Когда самолет прилетает из Италии, проверяют всех".