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Цена нефти марки WTI опустилась до минимума за 18 лет

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  • 18.03.2020, 15:36
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Цена нефти марки WTI опустилась до минимума за 18 лет

Уже ниже 25 долларов.

Цена сырой нефти марки WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, передают российские государственные агентства в среду. Стоимость нефти марки WTI поначалу достигала 26,05 доллара – именно в ноябре 2002 года был зафиксирован предыдущий минимум, пишет "Зеркало недели. Украина".

Позже цена упала до 25,95 доллара, и затем обвалилась ниже 25 долларов за баррель.

Напомним, что во вторник, 17 марта, цена нефти выросла на 5%. Майский фьючерс на нефть марки Brent показал рост на 5,2% и стоил $ 31,15 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться в январе из-за распространения коронавируса и последовавшего за ним снижения спроса на топливо. Как сообщает Bloomberg, эксперты прогнозирует крупнейшее с 1980 года падение спроса на нефть.


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