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Тренер «Немана» жестко прошелся по представителям федерации хоккея

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  • 18.03.2020, 17:19
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Тренер «Немана» жестко прошелся по представителям федерации хоккея
Арунас Алейниковас

Арунас Алейниковас предложил чиновникам не сидеть в карантине, а прийти на хоккейную арену.

Тренер вратарей «Немана» Арунас Алейниковас прокомментировал решение Федерации хоккея продолжить плей-офф чемпионата Беларуси по хоккея, в то время, как все европейские турниры были приостановлены или отменены, пишет tut.by.

— У нас сегодня четвертая игра плей-офф. Хотелось бы увидеть полные трибуны и обязательно представителей ФХБ. Пусть вместе со зрителями на трибунах, а не в VIP-ложе, порадуются за хоккей. Пусть после игры зайдет в раздевалку и пожмет руки всем хоккеистам, поблагодарит за то, что они настоящие мужики, которые не боятся за своих близких, друзей и родных из-за какого-то там вируса. Но это вряд ли будет. Они смотрят хоккей дома в карантине.


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