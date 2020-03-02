Речицких школьников на две недели изолировали после отдыха в Италии 5 2.03.2020, 11:59

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За ними решили понаблюдать из-за угрозы коронавируса.

В Речицком районе вернувшихся из Италии школьников разместили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

11 учащихся в составе организованной группы отдыхали в итальянском Таварнелле. 28 февраля они вернулись в Речицу. Однако по домам их не пустили, а разместили в социально-педагогическом центре, пишет tut.by.

В пресс-службе Гомельского облисполкома подчеркнули, что это не карантин, а превентивные меры, которые согласованы с Министерством здравоохранения Беларуси.

Город Таварнелле находится в провинции Флоренция и там заболевших коронавирусом не зафиксировано, уточнили в облисполкоме.

Для детей и сопровождающего их педагога организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы не отстать от школьной программы, с учениками проводятся занятия.

В социально-педагогическом центре рассказали, что все дети чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет.