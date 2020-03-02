Вернидуб: Пять-шесть белорусских команд могли бы легко составить конкуренцию украинским клубам 2.03.2020, 19:54

Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шахтера» поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- Почему поехали в Беларусь? Не самый интересный чемпионат…

- Начну с того, что значит неинтересный чемпионат? Если бы он был бы неинтересным, то давайте посмотрим сколько украинцев сейчас там играет и сколько сейчас приезжает на просмотр. Вроде неинтересный чемпионат, а почему то с Украины едут туда на просмотр?!

Я не думаю, что он неинтересный. Он — интересный чемпионат, в которому участвует 16 клубов, во-первых, а не 12. Это уже о чем-то говорит. Да, если взять сам чемпионат, я говорил и еще раз повторюсь, я думаю, есть команд 5-6 в Беларуси, которые заслуживают уважения.

Я думаю, они, играя совместный чемпионат с Украиной, могли бы легко составить конкуренцию украинским клубам, лидирующим. Есть шанс попробовать и "Шахтеру". Они еще не попадали в Лигу Европы. Есть задачи и будем делать все для того, чтобы наконец-то попасть в группу.

- В солигорском "Шахтере" условия хуже, чем в "Заре"?

- Такие условия, как в "Шахтере", я вам точно могу сказать, в Заре их не было. Это однозначно. Это касаемо базы, это касаемо полей. Да, поля можно сравнить, потому что последние три года при мне уже и сейчас, когда в аренду взяли базу "Металлурга" запорожского, то поля уже были на уровне, — как передает footballhub.com.ua, сказал Вернидуб.