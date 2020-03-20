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В России за сутки выявлено 54 новых инфицированных коронавирусом

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  • 20.03.2020, 18:59
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В России за сутки выявлено 54 новых инфицированных коронавирусом

В стране число больных с четверга выросло на четверть.

В России за сутки зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, передает «Радио Свобода». Таким образом, число больных с четверга выросло на четверть.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Больше всего – в Москве (33 человека), в Якутии (6 случаев) и в Санкт-Петербурге (4 случая). Всего с момента начала пандемии в мире внутри страны обнаружены 253 больных.

12 человек выздоровели. Одна больная – умерла. Власти приняли решение не учитывать её в статистике, назвав причиной смерти оторвавшийся тромб.

Всего в России проведено более 145 тысяч тестов на вирус, утверждает Роспотребнадзор. Ведомство накануне обязало тестировать всех вернувшихся из-за границы и обещает сделать тестирование общедоступным.

Основной очаг болезни сейчас наблюдается в Европе. В пятницу Испания стала четвёртой страной, где от болезни погибли больше тысячи человек, после Китая, Италии и Ирана.


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