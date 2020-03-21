Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям 1 21.03.2020, 10:28

1,165

Животные даже выработали специальный язык для общения с хозяевами.

Оказалось, что кошки очень преданны, а для общения с человеком даже выработали специальный язык, пишет ria.ru.

Совсем как дети

В 2019 году ученые из Орегонского университета (США) наблюдали за поведением 79 котят в возрасте от трех до восьми месяцев. Сначала животные некоторое время проводили вместе с хозяевами, затем люди выходили из комнаты и несколько минут спустя возвращались.

Звери по-разному реагировали на их повторное появление. Одни котята были спокойны, позволяли себя гладить и брать на руки — такое поведение трактовалось как прочная привязанность. Другие предпочитали держаться поблизости от людей, следовали за ними, но на руки не шли — это считалось противоречивой привязанностью.

Третья и четвертая группа животных либо не проявляли никакого интереса к человеческим перемещениям, либо старались избегать вернувшихся в комнату хозяев. Котята с таким типом поведения — непрочной привязанностью — оказались в меньшинстве: их было всего девять. Все остальные (почти 89 процентов) демонстрировали глубокую симпатию к людям, у которых жили.

По мнению авторов работы, это говорит о том, что кошки могут быть такими же преданными друзьями человека, как собаки. Глубокая связь животного с хозяином, судя по всему, формируется еще в раннем детстве и остается на всю жизнь. В этом смысле кошки похожи на маленьких детей, которые в возрасте от года до двух лет вырабатывают прочную привязанность к людям, которые о них заботятся.

Кто сказал мяу

Согласно работе американских зоологов, большинство кошек, выбирая между едой и общением с людьми, предпочитают человека. Причем речь идет как о домашних питомцах, так и о животных из приютов.

На первом этапе эксперимента ученые лишали взрослых кошек четырех важных вещей. Их не кормили, не давали им игрушек, не пускали к людям и ограничивали проникновение в помещение приятных для кошек запахов. Через несколько часов перед ними ставили миску с кормом, давали игрушки и открывали дверь в две комнаты: в одной находились люди, в другой вкусно пахло — конечно, с точки зрения кошки. И больше половины животных, лишенных еды в течение нескольких часов, выбирали общение с человеком! Так поступали даже коты из приютов, которые нечасто видят людей.

Исследователи считают, что кошки нуждаются в общении с человеком независимо от того, насколько близко и регулярно взаимодействовали с ним раньше. И именно для этого они выработали мяуканье.

Южнокорейские ученые, изучавшие одичавших кошек Национального парка Чирисан, выяснили, что котята мяукают только в детстве, а на человека обычно шипят. В то время как обычные домашние коты используют для переговоров с человеком высокое жалобное мяу. Его тональность у домашних кошек Felis silvestris catus значительно отличается от звуков, которые произносят котята степных Felis silvestris lybica — это ближайшие дикие родственники домашних питомцев.

Кошки часто отказываются есть корм или приготовленную дома пищу, потому что доли белков и жиров в них далеки от оптимальной для этих хищников пропорции 1 к 0,4.

Что в имени моем

Домашние кошки способны выделять собственные имена в речи хозяев. Более того, они умеют отличать свои клички от имен других котов, которые живут вместе с ними. Это экспериментально доказали японские ученые.

Они в присутствии 16 кошек произносили подряд несколько существительных, среди которых были имена этих животных (они назывались не в самом начале), и наблюдали за их поведением. С каждым новым словом реакция зверей снижалась, но после того, как они слышали свою кличку, вновь повышалась.

Затем ученые повторили эксперимент: 34-м домашним кошкам, которые жили вместе с другими сородичами, подряд называли слова и их имена. Оказалось, что животные, даже те, что обитают под одной крышей с четырьмя-пятью другими кошками, также хорошо узнают свое имя, как единственные питомцы в семье. Впрочем, авторы работы считают, что коты запомнили свои клички не просто так. Скорее всего, они ассоциируют их с наградой или наказанием.