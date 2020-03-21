«Россиян увозят самолетами, нам сказали добираться самим» 23 21.03.2020, 17:11

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Фото: kp.by

Белорусы из-за коронавируса застряли на Тенерифе.

На испанский остров Тенерифе молодые люди прилетели впятером. Добирались, как и многие другие белорусы - через Варшаву самолетами лоукоста «Райнэир», что дешевле, чем напрямую, пишет kp.by. Так же хотели и возвращаться:

- Мы прилетели в среду, 11 марта, на неделю, обратно должны были улетать еще 18-го. Но в выходные неожиданно началась вся история с закрытием границ и стран из-за коронавируса… И «Райнэир» отменил наш самолет на Варшаву, но поменял билеты на 20 марта до Барселоны. Мы напряглись, но решили не расстраиваться, - рассказывает Сергей, один из туристов, он приехал на отдых с женой Аленой. - Взяли билеты на самолет «Белавиа» 21 марта из Барселоны. Дополнительные траты, но что делать?

Одна девушка из компании решила не ждать. Близкие люди перебросили ей на карту денег, и она в воскресенье, 15 марта выкупила билеты на недешевую «Люфтганзу» до Мюнхена, оттуда - отдельные билеты до Минска. Рейс задержали, билет в Минск пропал, пришлось покупать новый… В общем, путешествие обошлось в дополнительные 1,5 тысячи долларов.

- Мы остались, надеясь улететь через Барселону. У нас просто нет у каждого столько денег! С семьи вообще получается 3 тысячи, - говорит Сергей. - Но за день до вылета с Тенерифе пришло письмо на электронную почту, что рейс «Райнэир» с Тенерифе 20-го тоже отменен. Просто отменен, без вариантов. Получается, пропадает и полет на «Белавиа» 21 марта! Это остров, на машине или поезде не уедешь. Дальше – неопределенность... Все это время мы дозванивались в посольство Беларуси в Испании, надеясь на помощь.

Фото: kp.by

«Российские самолеты забирают только своих, белорусов — нет»

Увы, общение со своими дипломатами белорусов разочаровало.

- Никакой помощи мы не дождались. О материальной я вообще молчу! Нам предлагали купить билеты, которые мы и сами могли найти в интернете. Предложили бизнес-класс «Белавиа» за 700 долларов! - рассказывает Сергей. - Самое обидное, что на Тенерифе Россия присылает самолеты, чтобы забрать своих граждан. Почему Беларусь не может? Говорят, белорусов тут около 40 человек! Почему нельзя договориться с россиянами? Ведь такое уже бывало, из того же Китая российские самолеты забирали белорусов!

Фото: kp.by

Из телефонного разговора с советником посольства стало понятно, что договориться с россиянами дипломатам не удалось: российские самолеты забирают только граждан своей страны. Мол, россиян на Тенерифе столько, что и так все борта их еле могут вместить. Посоветовали как-нибудь добираться самим, ведь самолеты в родную страну еще летают.

- Могу дать вам те же рекомендации, что мы даем другим туристам, - сказал третий секретарь посольства.

Рекомендации оказались просты: купить билеты. А если нет денег - попросить у друзей или родственников, чтобы их перевели на карту.

«Сутки проведем в аэропорту в стране с эпидемией. Жутковато»

Надежда появилась вечером 20 марта: ребята сдали билеты на «Райнэир», деньги за которые им пообещали вернуть позже, и купили билеты на другой лоукос - испанский Vueling, который 24 марта доставит их в Барселону.

- Это наша единственная надежда, - говорит Мария, туристка из этой же компании. - Самолет «Белавиа» 21 марта улетит без нас… Но это та единственная помощь, которую нам обещает посольство: переоформить билеты на другой рейс на 25 марта без санкций и доплат. Очень надеюсь, о нас не забудут! Хотя больше суток, с 24 по 25 марта, нам придется просидеть в аэропорту… Где там спать, что есть - не знаем пока. Ведь в город выезжать нельзя, там чрезвычайное положение, никому никуда ходить нельзя. Мы даже квартиру снять и поспать не сможем!

Важный момент: на Тенерифе - ни одного случая коронавируса, ребята в полной безопасности. Чего не скажешь о континентальной Испании, где уже больше 20 тысяч случаев заражения и введен режим чрезвычайного положения.

- Тут на острове все спокойно… Но, конечно, гулять все стараются с дистанцией, а магазинах перчатки одноразовые выдают для покупок, - рассказывает Мария. - Поэтому сутки в аэропорту, который сам по себе рассадник вирусов, это жутковато, честно говоря.

Фото: kp.by

Все это время на Тенерифе, с 18 до 24 марта, ребятам пришлось продлить аренду жилья и автомобиля - иначе мотаться туда-сюда в аэропорт на транспорте или такси обошлось бы в огромную сумму.

- Конечно, все очень дорого получается, мы уже залезли во все мыслимые заначки, экономим на продуктах и одалживаем друг у друга, кто сколько может, - признается Мария. - Главное, чтобы теперь все не изменилось в последний момент и мы все же долетели! У Сергея с Аленой дочка маленькая. У меня сын 10-летний, нас уже очень ждут!

На момент, когда публиковали этот материал, все было в силе: самолеты на 24 и 25 марта запланированы в расписании.