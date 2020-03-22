Ученые обнаружили загадочную каменистую планету за пределами галактики 3 22.03.2020, 14:10

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В чем ее парадокс?

Астрономы обнаружили загадочное небесное тело на расстоянии более 5 тысяч световых лет от Млечного пути. Как предполагают специалисты, это каменистая планета, пишет cheltv.ru.

Международная группа ученых назвала экзопланету LHS 1815b – она вращается вокруг звезды с именем LHS 1815 и располагается прямо над галактикой. Космический объект смогли разглядеть с помощью специального телескопа TESS, уточняет Science Alert.

Масса небесного тела, замеченного с Земли, почти в 9 раз превышает ее массу , то есть это планета очень высокой плотности.

Дело в том, что подавляющее число звезд в галактике находятся в так называемом «толстом диске», их возраст – больше десятков миллиардов лет. Все эти космические объекты имеют низкую плотность.

До настоящего момента ученые полагали, что эти звезды препятствуют процессу формирования новых планет. Эксперты уверены, что жизни на новой планете нет из-за сильной радиации.

«Мы можем более внимательно взглянуть на систему, чтобы увидеть, можно ли обнаружить какие-либо другие планеты на орбите вокруг нее. Возможно, можно попытаться найти атмосферу с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, который запустят в конце этого года», – цитирует издание научное сообщество.

Для ученых это возможность выяснить, как развиваются экзопланеты в разных частях галактики.