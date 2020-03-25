Дания лидирует в мире по защите прав и свобод граждан 25.03.2020, 12:16

Беларусь занимает лишь 68 место из 128.

Дания заняла первое место мирового рейтинга «Индекс правопорядка». Тройка лидеров осталась неизменной с прошлого года: второе место занимает Норвегия, а третье – Финляндия.

В первую десятку из стран Евросоюза также вошли Швеция (на 4-м месте), Нидерланды (на 5-м), Германия (на 6-м), Австрия (на 8-м) и Эстония (на 10-м).

Беларусь занимает лишь 68 место из 128. Наша страна ухудшила свое положение в рейтинге по сравнению с 2019 годом. Тогда она была 67-й.

Между тем, в целом ситуация с правами и свободами людей в мире ухудшается последние 5 лет, сообщают составители рейтинга. Больше всего страдают фундаментальные права человека (например, свобода собраний и отсутствие дискриминации), система сдержек и противовесов в правительствах и отсутствие коррупции. Тем не менее, гражданское судопроизводство в мире стало более доступным и справедливым, а правоприменительная практика – более прозрачной.

Рейтинг правовых систем мира ежегодно составляет международная организация в области гражданского права World Justice Project. Оценка происходит по восьми направлениям: система сдержек и противовесов в государственной власти, уровень коррупции, открытость правительства, обеспечение фундаментальных прав граждан, правопорядок и безопасность, правоприменительная практика, гражданское и уголовное судопроизводство. Выводы по каждой стране основаны на результатах других исследований (в этом году их было больше 130 тысяч) и опросах мнения экспертов.