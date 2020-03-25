«Баста!»: Вопросы, на которые Каранику слабо ответить 25.03.2020, 14:35

Владимир Караник

Фото: tut.by

Студенты возмущаются отсутствием карантина в вузах и бездействием властей.

80% вопросов и замечаний из чата во время сегодняшнего стрима, проведенного руководством министерств здравоохранения и образования – критические. Надо ли говорить, что большинство из них остались без ответа?

Ниже – примеры вопросов, которые задавали студенты белорусских вузов, которые приводит Teleram-канал «Баста!».

Антон Еремеев: БЕЛГУТ. 1 курс. Почему до сих пор не приняты никакие меры? Люди как ходили толпами так и ходят. Военные вообще ходят кучами, собрания по 100 человек. туркменов не проверили. Мрак

Nastya Ni: Анастасия, БНТУ, первый курс. Медицина полностью не соблюдается. Приезжим, которые сами пришли в поликлинику, говорят: симптомов нет, чего пришли? Почему такое отношение? Вы говорите соблюдены меры?

Maksim Pyshko: Добрый день, студент БНТУ, 1 курс, скажите пожалуйста, почему вы не видите смысла закрывать наши ВУЗЫ и СУЗЫ, как это делают в соседних государствах?

Kate Sokolova: Катя 3 курс БГАМ. Здравствуйте! Как быть с пожилыми педагогами, профессорами, которые являются интеллектуальным достоянием страны? Они находятся в зоне риска! Как их защитить, если они ходят на работу?

Андрей Ляхович: ГрГМУ. Почему иностранцев перевели на дистанционное обучение? Неужели белорусские студенты вне опасности?

Kai Haru: Здравствуйте. Почему обновление статистики зараженных раз в 2-3 дня. Весь мир обновляет каждый день по несколько раз. У нас так все хорошо? Нет тестов, нет заболевших. Круто.

Pavel Homal: Витебск, ВГМУ, 3 курс Почему в соседних странах вводят строгие меры по сдерживанию, а в Беларуси точечные? Как нам удается удерживать кол-во зараженных на таком низком уровне? Это удивительно!

Александр: БТЭУ, 1й курс. Сместили время начала занятий. Теперь в «часы пик» (16:30-17:30) студенты и едут домой. Зачем?

Дарья Кравченко: Что должно случиться, чтобы в Беларуси был введен карантин? Дарья, 3 курс, БГУ.