Караник посоветовал людям ходить на свидания во время пандемии коронавируса

Караник посоветовал людям ходить на свидания во время пандемии коронавируса42
- 25.03.2020, 15:34
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Глава Минздрава полностью игнорирует предписания ВОЗ.
По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, «белорусский опыт и практика наших коллег» показали, что свидании и «более тесные отношения» с людьми вызывают выработку гормона радости эндорфина, а это якобы повышает «иммунный статус» организма и уменьшает риск инфицирования, сообщает «Радыё Свабода».
«Я думаю, что весна, свидании, положительные эмоции позитивно скажутся на общем состоянии организма и повысят в том числе его устойчивость к вирусным атакам», - размышлял глава Минздрава.
Всемирная организация здоровья и другие международные организации рекомендовали воздержаться от необязательных встреч.
Министерство здравоохранения Беларуси 25 марта сообщило в своем Telegram-канале свежие цифры о количестве случаев COVID-19 в стране: 29 пациентов «выписаны или готовятся к выписке», еще 57 «находятся под контролем медиков и на лечении». Еще два случая проверяют дополнительно. Вчера статистики они не озвучивали.