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Под Осиповичами отселили целую деревню

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  • 26.03.2020, 11:35
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Под Осиповичами отселили целую деревню

Переселить пришлось 50 человек.

Чрезвычайное происшествие произошло на полигоне возле Осипович 25 марта. Согласно официальному сообщению Минобороны, пострадали два солдата. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали, сообщает «Радыё Свабода».

Как стало известно журналистам, происшедшем на полигоне также стала причиной эвакуации целой деревни Поплавы. Пожар на транспортно-заряжающем автомобиле мог вызвать взрыв боеприпасов. Факт эвакуации подтвердили в сельсовете.

«Да, вчера состоялась эвакуация жителей деревни Поплавы, - сообщили там. - Их разместили в Осиповичах, в гостинице. В деревне прописано около 50 человек, но не все проживают по месту прописки. Поэтому сложно сказать, сколько человек эвакуировали. Никто из местных не пострадал в результате происшествия, это самое главное. Сегодня люди уже должны вернуться обратно в свои дома».


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