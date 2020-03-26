Правда ли, что коронавирус опаснее эпидемии испанки 1918 года? 2 26.03.2020, 15:17

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Мнение авторитетного вирусолога.

В связи с быстрым распространением коронавируса SARS-CoV2 все чаще упоминают другую страшную пандемию — испанку, унесшую жизни до 100 млн человек.

Своим мнением поделился Питер Пиот — авторитетный вирусолог и директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины в интервью Thetedmedfoundation (перевод — nv.ua).

Нельзя сравнивать Covid-19 с сезонным гриппом

По данным Питера Пиота, в США ежегодно заражаются сезонным гриппом до 30 млн человек, из них около 0,1% умирает. В целом, каждый год фиксируется около 300 тыс. смертей от гриппа. Коронавирус также заразен, однако показатели смертности у него выше.

При этом SARS-CoV2 — новый вирус, что усложняет ситуацию. От него нет вакцины, в отличие от гриппа, а много случаев бессимптомного проявления позволяет переносить его огромному количеству людей.

Именно отсутствие прививки и антител к SARS-CoV2 можно назвать самой большой опасностью — вирус распространяется быстро, а контролировать его сложно.

Предугадать, когда он пойдет на спад, пока нельзя. Хотя в общем, коронавирусам свойственна сезонность: в осенне-зимний период они распространяются активнее. Но опасность заражения летом нельзя исключить полностью, поскольку в регионах с теплым климатом, например на юге США, сейчас фиксируют много случаев заболевания.

Распространению способствует миграция населения, в том числе, туристическая, поэтому многие страны рекомендуют самоизолироваться людям, прибывшим из очагов заболеваемости.

Окажется ли Covid-19 таким же опасным, как испанка?

Вспышка испанского гриппа в начале ХХ века была самой масштабной пандемией современности. Сложно сказать, повторит ли Covid-19 ужасные цифры в 550 млн. заболевших и 50−100 млн. умерших. Вообще, делать какие-либо прогнозы с новым вирусом тяжело. Пока что SARS-CoV2 распространяется очень быстро, вызывая высокую смертность.

Однако не стоит забывать, что в случае с испанкой были другие вводные. Многие страны после Первой мировой войны столкнулись с кризисом во всех отраслях, а их население бедствовало и даже голодало. И конечно, нельзя сравнивать медицину 1918 года с современной. Против испанки так и не нашли ни вакцины, ни лекарств.

Что касается коронавируса SARS-CoV2, ряд стран уже разрабатывает сыворотку, а некоторые рассказывают об успехе в лечении уже заболевших.