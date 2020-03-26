Биологическая бомба 26.03.2020, 18:03

Под угрозой тысячи футбольных болельщиков.

В Италии продолжает бушевать вирус: за сутки зарегистрировали 3612 новых случаев заражения, 743 человека умерло. Всего в стране 70 тысяч заболевших – из них 30 тысяч в Ломбардии, области на севере Италии со столицей в Милане, пишет «Трибуна».

Такая цифра выглядит аномалией, но ученые, возможно, нашли причину. В Protezione Civile (департаменте, занимающийся прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране) считают, что главным источником распространения коронавируса в Ломбардии стал матч «Аталанта» – «Валенсия» 19 февраля. На тот момент о распространении болезни в Италии было известно мало, первые матчи серии А из-за вируса отменили только 22-го числа.

«Аталанта» проводила домашние матчи ЛЧ на «Сан-Сиро» из-за реконструкции собственного стадиона. Милан расположен всего в 60 км от Бергамо, поэтому на игры приезжали все, кто хотел. Один из полицейских, стоявших в оцеплении на матче, рассказал журналистам Corriere dello Sport, что давно не помнит такого столпотворения в Милане.

На игре присутствовали 43 тысячи фанатов «Аталанты» и 2,5 тысячи «Валенсии» – по мнению Protezione Civile, даже одного разносчика было достаточно, чтобы заразить тысячи людей.

«Фанаты ехали на автобусах, машинах, поездах, спускались в метро... Это привело к эффекту биологической бомбы», – говорит Фабиано Ди Марко, руководитель отделения пульмонологии в бергамской больнице.

Мэр Бергамо Джорджио Гори тоже назвал случившееся биологической бомбой и дополнил версию врачей:

«Тогда мы не знали, что происходит – первый случай в Италии подтвердили 23 февраля. Если вирус циркулировал на «Сан-Сиро» 19 февраля, то все 40 тысяч болельщиков были заражены.

Никто не знал, что вирус уже ходит среди нас: в тот вечер мы много обнимались и радовались. Вирус переходил от одного к другому».

Ученые из Исландии подтверждают, что на стадионе высокая вероятность заражения. Компания DeCode Genetics проверила 9 768 человек (больных и здоровых) и обнаружила 40 мутаций коронавируса – в каждой виден «след» страны, откуда вирус занесли в Исландию.

Среди зараженных нашли приехавших из Австрии и Италии, а 7 человек посетили футбольный матч в Англии (какой именно – не уточняется), все это определили по мутациям. Таким же способом эпидемия могла распространиться в Ломбардии.

В конце февраля Corrieire della Sera выдвигала другую версию: писали, что причиной вспышки в Ломбардии могла стать ошибка городской больницы Кодоньо – небольшого городка в 60 километрах от Милана. Первый пациент с коронавирусом – мужчина, вернувшийся из Китая, – до постановки диагноза больше суток лежал в общей палате и контактировал как с персоналом, так и с соседями.

Теперь появилось логичное объяснение, как за неделю в конце февраля число заболевших достигло 889 человек.