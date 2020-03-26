закрыть
26 марта 2020, четверг, 18:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Биологическая бомба

  • 26.03.2020, 18:03
Биологическая бомба

Под угрозой тысячи футбольных болельщиков.

В Италии продолжает бушевать вирус: за сутки зарегистрировали 3612 новых случаев заражения, 743 человека умерло. Всего в стране 70 тысяч заболевших – из них 30 тысяч в Ломбардии, области на севере Италии со столицей в Милане, пишет «Трибуна».

Такая цифра выглядит аномалией, но ученые, возможно, нашли причину. В Protezione Civile (департаменте, занимающийся прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране) считают, что главным источником распространения коронавируса в Ломбардии стал матч «Аталанта» – «Валенсия» 19 февраля. На тот момент о распространении болезни в Италии было известно мало, первые матчи серии А из-за вируса отменили только 22-го числа.

«Аталанта» проводила домашние матчи ЛЧ на «Сан-Сиро» из-за реконструкции собственного стадиона. Милан расположен всего в 60 км от Бергамо, поэтому на игры приезжали все, кто хотел. Один из полицейских, стоявших в оцеплении на матче, рассказал журналистам Corriere dello Sport, что давно не помнит такого столпотворения в Милане.

На игре присутствовали 43 тысячи фанатов «Аталанты» и 2,5 тысячи «Валенсии» – по мнению Protezione Civile, даже одного разносчика было достаточно, чтобы заразить тысячи людей.

«Фанаты ехали на автобусах, машинах, поездах, спускались в метро... Это привело к эффекту биологической бомбы», – говорит Фабиано Ди Марко, руководитель отделения пульмонологии в бергамской больнице.

Мэр Бергамо Джорджио Гори тоже назвал случившееся биологической бомбой и дополнил версию врачей:

«Тогда мы не знали, что происходит – первый случай в Италии подтвердили 23 февраля. Если вирус циркулировал на «Сан-Сиро» 19 февраля, то все 40 тысяч болельщиков были заражены.

Никто не знал, что вирус уже ходит среди нас: в тот вечер мы много обнимались и радовались. Вирус переходил от одного к другому».

Ученые из Исландии подтверждают, что на стадионе высокая вероятность заражения. Компания DeCode Genetics проверила 9 768 человек (больных и здоровых) и обнаружила 40 мутаций коронавируса – в каждой виден «след» страны, откуда вирус занесли в Исландию.

Среди зараженных нашли приехавших из Австрии и Италии, а 7 человек посетили футбольный матч в Англии (какой именно – не уточняется), все это определили по мутациям. Таким же способом эпидемия могла распространиться в Ломбардии.

В конце февраля Corrieire della Sera выдвигала другую версию: писали, что причиной вспышки в Ломбардии могла стать ошибка городской больницы Кодоньо – небольшого городка в 60 километрах от Милана. Первый пациент с коронавирусом – мужчина, вернувшийся из Китая, – до постановки диагноза больше суток лежал в общей палате и контактировал как с персоналом, так и с соседями.

Теперь появилось логичное объяснение, как за неделю в конце февраля число заболевших достигло 889 человек.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский