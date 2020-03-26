Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом 26.03.2020, 18:12

Борис Акунин

Фото: afisha.ru

Он обещал скоро поделиться впечатлениями.

Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает «Униан».

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)», - рассказал Акунин.