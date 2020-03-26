Названы три правила безопасности в авто в период пандемии 3 26.03.2020, 19:02

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Если не соблюдать требования, то собственная машина может быть опаснее общественного транспорта.

Из-за противоэпидемических мероприятий и просто из опасений заразиться коронавирусом многие россияне стали все чаще пользоваться личными автомобилями вместо общественного транспорта. Однако важно не забывать о правилах безопасности и следить за чистотой авто.

РБК опубликовал несколько правил безопасности на время пандемии. Они будут актуальны для владельцев автомобилей.

Правило 1 – держать автомобиль в чистоте. Важно регулярно мыть как кузов, так и салон. Причем в салоне стоит постоянно мыть коврики, «торпеду» и руль, а также подлокотники. Помните, что вирус живет на предметах до 7 дней.

Кроме того, стоит регулярно очищать систему кондиционирования и обрабатывать воздушный фильтр антисептиком. Не забывайте также регулярно стирать или обрабатывать паром детское автокресло.

Правило 2 – держите под рукой аптечку. В ней стоит хранить медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептик, влажные и сухие салфетки.

Все это пригодится для походов в магазин или на заправку. Расплачиваться, открывать двери и трогать «пистолет» стоит в перчатках или через сухие салфетки. После всего надо протереть руки антисептиком.

Правило 3 – отказ от бистро. В долгую дорогу лучше брать с собой еду из дома. Так вы обезопасите себя от заражения через еду.