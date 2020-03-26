закрыть
26 марта 2020, четверг, 21:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Названы три правила безопасности в авто в период пандемии

3
  • 26.03.2020, 19:02
  • 6,636
Названы три правила безопасности в авто в период пандемии

Если не соблюдать требования, то собственная машина может быть опаснее общественного транспорта.

Из-за противоэпидемических мероприятий и просто из опасений заразиться коронавирусом многие россияне стали все чаще пользоваться личными автомобилями вместо общественного транспорта. Однако важно не забывать о правилах безопасности и следить за чистотой авто.

РБК опубликовал несколько правил безопасности на время пандемии. Они будут актуальны для владельцев автомобилей.

Правило 1 – держать автомобиль в чистоте. Важно регулярно мыть как кузов, так и салон. Причем в салоне стоит постоянно мыть коврики, «торпеду» и руль, а также подлокотники. Помните, что вирус живет на предметах до 7 дней.

Кроме того, стоит регулярно очищать систему кондиционирования и обрабатывать воздушный фильтр антисептиком. Не забывайте также регулярно стирать или обрабатывать паром детское автокресло.

Правило 2 – держите под рукой аптечку. В ней стоит хранить медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептик, влажные и сухие салфетки.

Все это пригодится для походов в магазин или на заправку. Расплачиваться, открывать двери и трогать «пистолет» стоит в перчатках или через сухие салфетки. После всего надо протереть руки антисептиком.

Правило 3 – отказ от бистро. В долгую дорогу лучше брать с собой еду из дома. Так вы обезопасите себя от заражения через еду.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский