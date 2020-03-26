Как ускорить интернет во время карантина из-за коронавируса 6 26.03.2020, 20:21

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иллюстрационное Фото: Getty Images

Начните с отключения микроволновки.

В условиях, когда из-за пандемии коронавируса миллионы людей по всему миру находятся в самоизоляции или работают из дома, резко возросла нагрузка на интернет, многие заметили, что его скорость снизилась. Независимый регулятор СМИ Великобритании Ofcom предложил жителям страны некоторые простые советы, как улучшить скорость интернета и уменьшить количество сбоев, пишет BBC.

В списке советов есть очевидные, например, “скачать кино перед просмотром лучше, чем смотреть его через стриминг - в тот же самое время, когда кто-то другой в доме говорит по видеосвязи”. Но есть и более неожиданные рекомендации.

"Вы знали, что микроволновые печи могут ухудшить сигнал вай-фай? Так что не пользуйтесь микроволновкой, когда делаете видеозвонок, смотрите ролики в HD-качестве, или заняты чем-то важным онлайн”, - призывает Ofcom.

Вот еще несколько советов британского медиа-регулятора:

Поставьте свой роутер подальше от другой техники, которая может влиять на качество сигнала: лучше на стол или на полку, чем на пол;

Оставляйте роутер всегда включенным;

Во время звонков или видеоконференций оставляйте только аудио, а видео выключайте, если это не принципиально;

Договаривайтесь о звонках в менее популярное время, например, в Х часов 13 минут или в Х часов 38 минут, а не в "ровно" или в "половину";

Для оптимальной скорости подключите компьютер к роутеру Ethernet-кабелем, вместо того чтобы пользоваться вай-фаем;

По возможности не пользуйтесь телефонным удлинителем, он может создавать помехи для интернета;

Отключайте устройства, которыми не пользуетесь: они часто работают в спящем режиме, но при этом используют интернет.

В числе устройств, которые могут перебивать сигнал, - беспроводные телефоны, радионяни, галогенные лампы, выключатели света с регулятором яркости, музыкальные центры и колонки для компьютеров, телевизоры и мониторы.

Качество ниже, надежность выше?

Ofcom также рекомендует не забывать обычный телефон и пользоваться им из-за возросшей нагрузки на мобильные сети.

Пытаясь сократить нагрузку на интернет, популярные стриминговые платформы, в том числе YouTube, Facebook, Netflix и Disney+ в последние дни снизили разрешение своих видео.

По данным компании Openreach, которая управляет британскими интернет-сетями, пока провайдеры Великобритании справляются с нагрузкой: в течение рабочих дней объем интернет-трафика увеличился на 20%, но он все равно ниже, чем в обычное время по вечерам.

Правительство Британии заявило, что поддержание высокой скорости интернета - это “ключевой фактор” в борьбе с коронавирусом.