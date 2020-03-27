закрыть
27 марта 2020, пятница, 11:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

10
  • 27.03.2020, 10:39
  • 3,253
Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

У певца воспаление легких.

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Об этом сообщил главный врач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко в Facebook, взяв официальное разрешение у певца, передает РБК.

«Лев Валерьянович [Лещенко] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — написал он.

По словам Проценко, в первый день после поступления у артиста наросла отдышка и снизились показатели оксигенации крови, в связи с чем его оставили в отделении реанимации. Тем не менее, в пятницу, 27 марта его состояние стабилизировалось и врачи планируют перевести его в госпитальное отделение.

«Меня туда не пускают. Но улучшение явное, все нормально», — заявил РБК друг Лещенко, народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур.

О том, что Льва Лещенко и его супругу Ирину госпитализировали в больницу в Коммунарке, стало известно 24 марта. По данным СМИ, после поступления в стационар у них диагностировали двустороннее воспаление легких. Винокур, навестивший чету Лещенко, сообщил, что в последнее время они не выезжали из России.

Как сообщал Telegram-канал Baza, в больницу Лещенко с супругой попали 23 марта. Врачи оценивали состояние артиста как стабильное. Позднее концертный директор певца Олег Дмитриев заявил, что у Лещенко диагностировали воспаление легких, после чего артиста перевели в реанимацию. «Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он.

Накануне вечером глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние здоровья Лещенко улучшилось. Он отметил, что течение заболевания позволяет надеяться на хороший исход.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский