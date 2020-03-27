Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко 10 27.03.2020, 10:39

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У певца воспаление легких.

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердилась коронавирусная этиология пневмонии. Об этом сообщил главный врач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко в Facebook, взяв официальное разрешение у певца, передает РБК.

«Лев Валерьянович [Лещенко] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — написал он.

По словам Проценко, в первый день после поступления у артиста наросла отдышка и снизились показатели оксигенации крови, в связи с чем его оставили в отделении реанимации. Тем не менее, в пятницу, 27 марта его состояние стабилизировалось и врачи планируют перевести его в госпитальное отделение.

«Меня туда не пускают. Но улучшение явное, все нормально», — заявил РБК друг Лещенко, народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур.

О том, что Льва Лещенко и его супругу Ирину госпитализировали в больницу в Коммунарке, стало известно 24 марта. По данным СМИ, после поступления в стационар у них диагностировали двустороннее воспаление легких. Винокур, навестивший чету Лещенко, сообщил, что в последнее время они не выезжали из России.

Как сообщал Telegram-канал Baza, в больницу Лещенко с супругой попали 23 марта. Врачи оценивали состояние артиста как стабильное. Позднее концертный директор певца Олег Дмитриев заявил, что у Лещенко диагностировали воспаление легких, после чего артиста перевели в реанимацию. «Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он.

Накануне вечером глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние здоровья Лещенко улучшилось. Он отметил, что течение заболевания позволяет надеяться на хороший исход.