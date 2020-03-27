Число выявленных заражений COVID-19 в России превысило тысячу 4 27.03.2020, 12:02

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Фото: РИА «Новости»

Скончался третий человек.

В России за последние сутки выявили 196 новых заражений коронавирусом, в том числе 157 в Москве. Общее число заболевших достигло 1036 человек, сообщает оперативный штаб правительства РФ.

На Москву теперь приходятся больше 700 заболевших, а также все летальные исходы заболевания: накануне третий человек скончался в больнице от осложнений, вызванных COVID-19. Около ста москвичей, у кого болезнь проходит в легкой форме, лечатся на дому.

Новые случаи пришлись на 16 регионов, из них в Дагестане и Мордовии диагнозы были поставлены впервые. Всего по стране выздоровели к данному моменту 45 человек, за сутки выписали 7 из них (в том числе троих в Москве).