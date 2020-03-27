Белорусский дальнобойщик о коронавирусе 14 27.03.2020, 12:55

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иллюстрационное фото

Белорусский дальнобойщик рассказал, как на самом деле выглядит медицинский контроль на границах.

34-летний водитель из Новополоцка провел в Италии почти неделю и вернулся на родину в разгар пандемии коронавируса в Европе. Он рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь», как проходил проверку на белорусской границе:

- Я уже знал, все знали об опасности пандемии коронавируса в Европе, но тем не менее, работа есть работа. 17 марта я отправился в Италию с грузом. Доехал нормально, выгрузился, передал документы на продукты, и, как обычно, до обратного рейса в Беларусь заселился в отель. В общей сложности я провел в Италии чуть больше недели.

На обратном пути проходил контроль на белорусском погранпереходе Брузги. Проверяли документы, смотрели фуру - стандартная процедура. А вот когда дело дошло до анкетирования, связанного с коронавирусом, то стоявшая врач спросила: «Вы имели контакт с инфицированными?», на что я ответил, что понятия не имею, у инфицированных же на лбу не написано. Тогда врач просто записала, что «контактов не было», вот просто по своему усмотрению, такой вот экспресс-тест.

Я спокойно продолжил свой путь и уже нахожусь дома в Новополоцке. Заболел ли я? Возможно, но чувствую себя хорошо. Сейчас неделя отдыха, а потом новый рейс в Европу, границы закрыты для обычных граждан, для грузоперевозок пока открыты.