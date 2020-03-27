закрыть
27 марта 2020, пятница, 14:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Белорусский дальнобойщик о коронавирусе

14
  • 27.03.2020, 12:55
  • 11,243
Белорусский дальнобойщик о коронавирусе
иллюстрационное фото

Белорусский дальнобойщик рассказал, как на самом деле выглядит медицинский контроль на границах.

34-летний водитель из Новополоцка провел в Италии почти неделю и вернулся на родину в разгар пандемии коронавируса в Европе. Он рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь», как проходил проверку на белорусской границе:

- Я уже знал, все знали об опасности пандемии коронавируса в Европе, но тем не менее, работа есть работа. 17 марта я отправился в Италию с грузом. Доехал нормально, выгрузился, передал документы на продукты, и, как обычно, до обратного рейса в Беларусь заселился в отель. В общей сложности я провел в Италии чуть больше недели.

На обратном пути проходил контроль на белорусском погранпереходе Брузги. Проверяли документы, смотрели фуру - стандартная процедура. А вот когда дело дошло до анкетирования, связанного с коронавирусом, то стоявшая врач спросила: «Вы имели контакт с инфицированными?», на что я ответил, что понятия не имею, у инфицированных же на лбу не написано. Тогда врач просто записала, что «контактов не было», вот просто по своему усмотрению, такой вот экспресс-тест.

Я спокойно продолжил свой путь и уже нахожусь дома в Новополоцке. Заболел ли я? Возможно, но чувствую себя хорошо. Сейчас неделя отдыха, а потом новый рейс в Европу, границы закрыты для обычных граждан, для грузоперевозок пока открыты.


популярное за неделю

Мнение

«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский