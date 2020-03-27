Торги завершились снижением доллара до минимума за неделю 4 27.03.2020, 15:02

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Евро обновил рекорд.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу завершились снижением доллара до минимума за неделю. Евро и российский рубль подорожали и потянули за собой валютную корзину, стоимость которой выросла на 0,13%, пишет select.by.

За текущую неделю корзина валют подорожала на 1,29%, а с начала марта на 6,78%.

Курс доллара упал на 0,0146 BYN до 2,5754 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней.

Курс евро поднялся на 0,0084 BYN до 2,8371 BYN/EUR и оказался на новом абсолютном максимуме. Предыдущий рекорд продержался всего четыре дня. С начала марта планка рекорда поднялась уже пятый раз, а до этого рекорд держался более четырёх лет.

Курс российского рубля вырос на 0,0164 BYN до 3,3121 BYN/100 RUB.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Текущую неделю белорусский рубль завершил девальвацией ко всем основным валютам:

доллар +0,0163 BYN (+0,64%);

евро +0,0750 BYN (+2,72%);

сотня российских рублей +0,0361 BYN (+1,10%);

корзина валют +1,29%.

Накопительный итог с начала марта 2020

В сравнении с началом месяца весьма значительно подорожали доллар и евро, немного подешевел российский рубль:

доллар +0,3363 BYN (+15,02%);

евро +0,3696 BYN (+14,98%);

сотня российских рублей −0,0285 BYN (−0,85%);

корзина валют +6,78%.