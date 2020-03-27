Получивший «письмо счастья» белорус: Это самая натуральная обдираловка 8 27.03.2020, 22:10

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Во время пандемии и кризиса белорусские власти занялись «тунеядцами».

«Письма счастья» снова начали находить своих адресатов. Один из них 43-летний безработный житель Березы предупрежден о 100% счетах за коммунальные услуги, передает «Радыё Рацыя».

Человек, который выживает за счет подработок, считает это издевательством и натуральной обдираловкой на фоне безработицы:

- Коммунальные услуги надо оплачивать на 100%: за газ, воду и отопление. Вот бумага. Я на работу не могу устроиться, ее просто нет. Чем я буду платить? Где подработаю - и эти копейки вытянут. Работы нет. Хожу по всем организациям, записываюсь по пять раз. Я прихожу в центр занятости и спрашиваю о работе, а мне говорят, иди почитай, что там написано на стенде.

По словам мужчины, лишнее нервное напряжение во время пандемии и кризиса, когда стоимость рубля значительно упала, а цены на продукты питания выросли, не способствует сохранению как физического, так и морального здоровья, которое и так подорвано у жителей Березы очень плохой экологией, а также безработицей и бедностью.