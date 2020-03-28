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Кто живет дольше - блондинки или брюнетки?

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  • 28.03.2020, 11:16
  • 2,457
Кто живет дольше - блондинки или брюнетки?

Ученые связали продолжительность жизни с цветом волос.

Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета нашли взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни. Исследование опубликовал журнал Nature Communications.

Проанализировав геномы сотен тысяч человек, специалисты пришли к выводу, что у людей с темным цветом волос, как правило, половое созревание наступает раньше. Как уже было известно прежде, ранний пубертат повышает риск развития некоторых заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.

Авторы исследования предположили, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, так как эта железа одновременно выделяет гормоны, которые регулируют созревание половых желез и влияют на пигментацию.


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