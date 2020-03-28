Что ждет «тунеядцев» с 1 мая? 22 28.03.2020, 12:20

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В Беларуси составили график работы «тунеядских» комиссий.

Белорусы, которые попали в базу незанятого в экономике населения, с 1 мая будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам. По всей стране тем временем проводят «тунеядские» комиссии. Местные власти публикуют расписание таких заседаний, в некоторых случаях график составили до конца года. Портал tut.by посмотрел, с какой периодичностью собирается комиссия, кто в них входит и что нужно сделать, чтобы подтвердить занятость.

По какому график работают комиссии

Гродненский облисполком, к примеру, собрал актуальную информацию по графику работы постоянно действующей комиссий по координации работы по содействию занятости населения по всем районам на сайте комитета по труду, занятости и соцзащите.

В некоторых районах и городах составили график работы комиссий до конца года. Так поступили в Барановича, где заседания проводят дважды в месяц — во вторую и четвертую среду. На сайте горисполкома разместили график заседаний до конца года.

В других областях и Минске также регулярно проводят заседания таких комиссий, их расписание можно посмотреть на сайтах городских и районных исполкомов. К примеру, в Молодечненском районе заседания в этом году проводят дважды в месяц (только в январе было одно), в Чаусском — каждую вторую и четвертую среду месяца, в Жлобинском — второй и четвертый вторник, в Калинковичском районе — первую и третью среду, в Щучинском — первый и третий понедельник. В Бобруйске график заседаний расписан по июнь (включительно),

В некоторых случаях проводят внеочередные заседания комиссий. К примеру, так поступили в феврале в Бресте.

При этом участники комиссии дополнительно проводят индивидуальные консультации в определенные дни.

Посмотреть расписание работы комиссии можно на сайтах гор-, рай- и облисполкомов.

Кто входит в комиссии

К примеру, в Барановичах в комиссию включили в том числе председателя городского совета депутатов, заместителя председателя горисполкома, начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, начальника городской инспекции по налогам и сборам, заместителя начальника Барановичского ГОВД, помощников депутатов Палаты представителей, представителей службы занятости, работников ЖРЭУ, поликлиники, профсоюза, представителя организации «Белая Русь».

Как подтвердить занятость в экономике

В мае власти обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 апреля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют баз ежеквартально, соответственно предоставить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 июля соответственно.

Напомним, что для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.

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Какие новшества власти подготовили для незанятых с 1 мая

С 1 мая тунеядцы будут полностью оплачивать отопление и газ. Ранее планировалось, что это произойдет с октября 2019 года, но власти перенесли срок. Напомним, с января 2019 года иждивенцы уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию. Ранее чиновники сообщали, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек.

Власти ранее прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.