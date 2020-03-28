«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле 11 28.03.2020, 20:58

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Российская компания продала активы, связанные с деятельностью в этой стране.

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Как говорится в распространенном в субботу сообщении российской компании, в результате соглашения получит пакет собственных акций на 9,6%, пишет ТАСС.

"Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорится в сообщении.

В результате исполнения соглашения и реализации активов "Роснефть" получит на баланс одного из своих дочерних, принадлежащих на 100% обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

В правительстве подтвердили приобретение акций компании.