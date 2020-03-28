Такие просчеты никто не прощает

Такие просчеты никто не прощает1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 28.03.2020, 22:36
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Все, что было нужно сделать для самоутопления, путинский режим сделал.
Министерство энергетики РФ выступило с пространным заявлением касательно ситуации на нефтяном рынке: оно сообщило, что предложенное Саудовской Аравией дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в начале марта — "капля в море", так как текущее падение спроса достигает 15 млн баррелей в сутки.
Поэтому соглашение лишь с ОПЕК проблему не решает, требуется подключение "других стран".
Под ними понимаются США — остальные просто не имеют достаточных объемов для сокращения.
Фактически это начало торга — Кремль оценивает угрозу альянса Саудовской Аравии и США, как вполне реальную, и не хочет остаться за бортом.
Угроза со стороны возможного альянса США и Саудовской Аравии в том, что помимо обязывающих договорённостей у США есть политический инструмент для борьбы с конкурентами — санкции.
Понятно, что именно РФ станет наиболее уязвимой для санкций — она экспортирует порядка 5 млн баррелей в сутки, и убрав такой навес с рынка, Штаты и Королевство резко улучшат своё положение без избыточных ограничений.
Иран, Венесуэла и Ливия уже фактически ушли с рынка. Нужно убирать кого-то еще, а США уже назвали Кремль главным виновником произошедшего на нефтяном рынке.
Осталось определить наказание.
Уже поэтому предложение и условие российского Минэнерго проигнорируют. Всё, что было нужно сделать для самоутопления, путинский режим сделал.
Такие просчёты никто не прощает. Такими просчётами с огромным удовольствием пользуются.
Телеграм-канал «Запретное мнение»