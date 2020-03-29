Можно ли выработать иммунитет к СOVID-19 29.03.2020, 8:58

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Фото: nationalinterest.org

О чем говорят последние исследования ученых и медиков?

Медики утверждают, что у людей, которые переболели вирусом СOVID-19, вырабатывается иммунитет к этой болезни. Однако анализы разных типов коронавируса показывают, что этот иммунитет может быть краткосрочным, пишет nv.ua.

Пока Китай фактически празднует победу над коронавирусом, эпидемия в Западном мире набирает все большие обороты.

Теперь некоторые ученые из США планируют использовать людей, которые переболели COVID-19, для лечения других пациентов и остановки эпидемии.

Некоторые специалисты считают, что клиническое подтверждение выработки иммунитета к коронавирусу позволило бы большинству людей на планете без особых трудностей перенести эту болезнь и защититься от нее в дальнейшем.

Сегодня часто можно услышать мысль о том, что вирусом СOVID-19 переболеет все человечество. Дескать, небольшая часть людей погибнет, а все остальные выработают иммунитет и легко перенесут эту болезнь.

Если верить «экспертам в соцсетях», власти некоторых стран строят свою политику борьбы с коронавирусом якобы на том, чтобы все население переболело и эпидемия быстрее закончилась.

Однако медики пока не уверены в существовании эффективной долгосрочной реакции организма человека на COVID-19.

Лидером по количеству зараженных стали США, где уже зафиксировали почти 90 тыс. случаев заболеваний COVID-19. К этому числу уверенно приближается и Италия, внутри которой подтвердили более 8 тыс. смертей от коронавируса.

По всему миру уже известно о 550 тыс. зараженных и 25 тыс. погибших от COVID-19, что значительно превышает общее количество летальных исходов от других коронавирусов SARS-CoV-1 в начале 2000-х и от MERS-CoV в начале 2010-х.

Существует ли природный иммунитет к коронавирусу и поможет ли он в борьбе с глобальной эпидемией — давайте разбираться вместе.

Естественная вакцина

Ученые говорят, что вакцина от коронавируса появится не раньше 2021-го, хотя в некоторых странах уже применяют первые лекарства, которые якобы убивают COVID-19.

В то же время, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на днях заявили о возможном использовании плазмы крови тех, кто переболел коронавирусом для лечения новых зараженных.

Фото: sputniknews.com

Медики заявляют, что у людей, перенесших коронавирус, вырабатываются антитела, которые можно изъять и использовать для лечения больных COVID-19.

Эти антитела — иммуноглобулин М и G — сигнализируют о появлении в организме человека вирусов и вырабатывают иммунный ответ, который уничтожает патогены.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подтвердил, что в штате уже проводятся клинические испытания терапии коронавируса с использованием плазмы крови выздоровевших пациентов.

Куомо также объяснил, что сейчас в Нью-Йорке тестируют кровь людей на наличие антител и иммунитета к коронавирусу. Определение таких людей не только помогло бы стать им донорами, но и позволило бы некоторым медработникам вернуться к лечению больных коронавирусом без риска быть зараженными.

«Самая большая проблема заключается в логистике. Нужно найти людей, протестировать их, определить правильных доноров, изъять плазму и передать ее людям, которые в ней нуждаются. Но все это выполнимо, ведь мы не говорим о ракетостроении», — рассказывает доктор Артуро Касадевалл из Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса.

В первую очередь таким способом планируют лечить пациентов, у которых болезнь протекает сложнее, чем у остальных. Налаживание такой процедуры займет время, поскольку всех доноров нужно снова протестировать на наличие коронавируса.

Тем не менее, по словам медиков, достаточное количество антител в плазме людей с иммунитетом к COVID-19 может полностью убить вирус в организме зараженных, которые не могут вылечиться самостоятельно.

Терапия вируса с использованием плазмы крови — это не открытие в медицине, и ее применяют с начала XX века для лечения разных болезней, включая новые формы гриппа и даже вирус Эбола.

Правда, такое лечение может не спасти пациентов, у которых болезнь развилась слишком сильно.

Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу?

Выработка иммунного ответа к разным патогенам зависит исключительно от организма конкретного человека. У некоторых людей сильные антитела могут появляться в течение нескольких дней-недель, а у некоторых организм реагирует на вирусы не так активно.

В случае со многими распространенными вирусами вроде кори или полиомиелита иммунитет остается на всю жизнь, и позволяет нам в дальнейшем не переносить эти болезни снова.

Однако, как объясняет вирусолог из Техасского университета в Галвестоне Винит Д. Менахери, разные формы коронавируса делают антитела неэффективными в течение некоторого времени.

К примеру, природный иммунный ответ организма на вирус SARS, который в начале 2000-х унес жизни почти 1000 зараженных, сохранился у людей на 8−10 лет.

Антитела, уничтожающие другой коронавирус MERS, были эффективными всего несколько лет. Менахери предполагает, что иммунитет к новому коронавирусу COVID-19 сохранится у людей на один-два года.

Это означает, что возможна повторная вспышка болезни в следующем году, если к тому времени ученые не запустят в массовое производство качественную вакцину.

Фото: genengnews.com

Несмотря на это, микробиолог из медицинской школы Икан в Нью-Йорке Флориан Краммер уверен, что даже если вы переболели коронавирусом и со временем ваш организм перестал вырабатывать антитела для борьбы с COVID-19, — иммунный ответ все равно останется достаточно сильным и позволит перенести новую болезнь без особых трудностей.

Это подтверждает свежее исследование ученых из Пекинского медицинского колледжа, которые провели эксперименты над макаками и заявили, что повторное инфицирование коронавирусом у этих животных невозможно.

Проверить наличие иммунитета к коронавирусу можно только с помощью специального теста на наличие антител в крови людей, которые переболели COVID-19.

Доктор Краммер из Нью-Йорка входит в группу ученых, которая уже разработала такой тест. По словам медиков из медицинской школы Икан, массовое производство теста на антитела к COVID-19 можно наладить уже в течение нескольких недель.

Распространение такого теста не только позволит эффективнее лечить пациентов с коронавирусом, но и поможет определить медработников, которым уже не страшна эта болезнь.

«Точная идентификация антител к коронавирусу SARS-Cov-2 будет способствовать скринингу медработников для выявления тех, у кого уже иммунитет, и кто может лечить инфицированных пациентов, сводя к минимуму риск распространения вируса среди своих коллег и других пациентов», — пишут ученые из Нью-Йорка.

Сообщается, что такие тесты уже используют в Китае, Сингапуре, а в западных странах их только начинают разрабатывать.

Худший исход

Не исключено, что определение людей с иммунитетом к коронавирусу может стать только временной панацеей в условиях глобальной эпидемии.

Ученые говорят, что вирус COVID-19 еще недостаточно изучен, и пока нельзя говорить о вырабатывании антител к нему, которые будут эффективны длительный период.

«Учитывая другие вирусы, при которых возникают серьезные заболевания легких, вы обычно защищены от повторного инфицирования. Если у вас просто легкая форма COVID-19, затрагивающая верхние дыхательные пути, возможно, она будет вести себя как простудный коронавирус, а, возможно, вы заразитесь им снова. Мы действительно не знаем. Это даже трудно предположить», — говорит профессор микробиологии из Университета Айовы Стэнли Перлман.

По его словам, люди не сильно беспокоятся о повторном заражении простудными вирусами, в условиях нынешней пандемии возможность заболеть COVID-19 снова имеет огромное значение.

Перлман объясняет, что данные о пациентах с вирусом SARS в 2003—2004-м подтверждают возможность появления длительного иммунного ответа организма, но не у всех людей.

Фото: Lo Sai Hung / AP

Из-за того, что у ученых практически нет информации о людях, которые заразились этим вирусом снова, — сейчас им трудно предсказать, как будет протекать повторная болезнь разных форм коронавирусов.

Это важно, поскольку смертность от менее распространенного вируса MERS составляла 35% (с сентября 2012-го из 2494 зараженных этой формой коронавируса погибли 858 людей).

«Есть некоторые неподтвержденные доказательства повторных инфекций, но мы действительно не знаем много об этом… В случае с обычными коронавирусными инфекциями у людей нет к ним стойкого иммунитета. Вы можете заразиться снова и снова, и пока неизвестно, касается ли это нового коронавируса», — объясняет эпидемиолог из Университета Флориды Ира Лонгини.

Иммунолог из Имперского колледжа Лондона Питер Опеншоу подтверждает, что в случае с другими простудными коронавирусами иммунный ответ организма вырабатывается только на несколько месяцев.

Для подтверждения длительной иммунной реакции у людей, которые переболели COVID-19 ученым нужны дополнительные исследования.

Чем дольше такие исследования будут проводиться — тем сильнее растет необходимость скорой разработки вакцины от нового коронавируса.

В итоге: одни ученые считают, что кровь тех, кто переболел коронавирусом, поможет вылечить людей со слабым иммунитетом и быстрее остановить эпидемию. Ну а их коллеги, которые настроены более скептично, предупреждают нас о возможной второй волне эпидемии из-за вероятности повторного инфицирования.

Кто из них прав — покажет время.