«Если экономика ляснет, придется грядки сажать» 9 29.03.2020, 14:44

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Репортаж из поселка белорусских дачников.

В субботу на улице заметно потеплело, и часть белорусов отправились на дачи. И хотя профессионалы огородного искусства говорят, что открывать сезон еще рановато, на перроне возле утренней электрички Минск-Молодечно людей немало. Походные сумки, увесистые рюкзаки и саженцы в руках выдают в них хозяев небольших участков — людей, которые наконец-то дождались конца зимы и теперь торопятся навести порядок на земле. «Потому что, — как заметила одна столичная дачница, — вирус вирусом, а рассада сама себя не посадит», пишет tut.by.

Фото: tut.by

Наша электричка стартует в 9.42, пассажиров в вагоне хватает. Никто не стоит, но и свободных мест не сказать чтобы много. На наш вопрос, куда обычно едет большинство здешних дачников, пассажиры отвечают — станция Пралески. Там через час и сходим. Все, кому тоже сюда, не спеша расходятся по своим соткам. Не торопится и Евгений Захарович.

— Земля ж еще мокрая, куда ее копать, сегодня даже лопату не планирую в руки брать, — делится планами на день собеседник. — Только гляну, что на участке после зимы творится, ну и тюльпаны открою.

Несмотря теплую зиму, говорит он, «дачный» аншлаг в Пралесках ожидается как обычно — в середине или конце апреля. Сегодня же, продолжает, пока погода хорошая, все выбрались на разведку.

Фото: tut.by

А его сосед по участку Геннадий Тимофеевич еще и на уборку. Из Минска он выехал в 8 утра и к 10.30 уже весь мусор со своей территории выгреб.

— Бабушка моя тоже хотела поехать, но вируса боится, — обращается он к актуальной теперь теме COVID-19. — Мы с ней поговорили и решили: поеду я сам. Все же нужно после зимы на даче порядок навести. Руки средством (антисептиком. — Прим. TUT.BY) протер и пошел на электричку пораньше, чтобы людей встретить поменьше. Ехал без маски, но занял самый угол, на сидениях рядом не было никого, словно в купе сидел.

Фото: tut.by

— Как думаете, почему, несмотря на коронавирус, люди в возрасте все равно едут на дачи?

— Не могут наши люди без дела. Половина жителей Минска родом из деревень, вот им по наследству эта тяга к земле и передается, — делится мнением собеседник. — Ну, а почему маски в общественных местах не надевают — надеются на авось. Да и я такой же. Хоть и сидит в голове мысль, что нужно быть осторожным, но тут же другая: пуля — дура. Думаешь, если что и случится, то не со мной.

«Говорят, до Благовещения, 7 апреля, земля спит и трогать ее нельзя»

Чем ближе к полудню, тем теплее. Людей за глухими и прозрачными заборами замечаем немного. Зато человека сверху видим сразу: на крыше двухэтажного дома кто-то устанавливает антенну. «Усики» рядом дымоходом — еще один признак того, что дачники вернулись с городской зимовки.

Фото: tut.by

— А мы уже печку вытопили, картошечку поставили, сейчас двор уберем — и пойдем чай пить, — сходу озвучивает свой список дел Валентина Каврус. С дочкой они приехали на дачу электричкой в 6 утра, хотя еще пару дней назад сюда даже не собирались.

— Говорят, до Благовещения — 7 апреля, земля спит и трогать ее нельзя, поэтому мы хотели приехать чуть позже, — объясняет собеседница. — Но у нас тут возле остановки женщины «домашним» торгуют, — улыбается она, показывая в направлении небольшого рынка. — Я у одной из них все время творожок беру. Равного ему нигде нет. Вчера она мне позвонила, сообщила, что сегодня будет. И я своим объявила: «Завтра едем на дачу». Так что мы уже и творожка поели, и картошку семенную привезли.

Фото: tut.by

Участок у Валентины Ивановны появился восемь лет назад. Хотя о даче, не скрывает, мечтала давно, но все никак не могла подобрать нужное место.

— Первый раз попали в Пралески зимой, на улице снег лежал, а уезжать отсюда не хотелось, — возвращается она к тем событиям. — Мне тогда 71 год был. Отец зятя говорил: «Так вам же уже…» А я перебивала: «Пусть год тут смогу поработать, но я такое удовольствие получу».

Несмотря на приближающийся кризис, расширять огород хозяйка не планирует. Сажать, говорит, нужно столько, чтобы «работать и наслаждаться», а не падать от усталости.

На слуху и тема коронавируса.

Фото: tut.by

— В магазин теперь иду, дочка: «Мама, надевай маску». Надеваю. Захожу домой, внучка: «Бабушка, руки помой». Мою. Конечно, береженого бог бережет, — делится мнением собеседница. — Вчера в новостях рассказывали, что Лев Лещенко нездоров. Вроде с этим вирусом. Но я себя всегда настраиваю на лучшее. Вот некоторые жалуются, завтра погоды не будет, а я отвечаю: а послезавтра будет. Я оптимист по натуре. Так и жить легче.

У соседей Валентины Ивановны тоже нет повода для грусти. На море они не собирались, поэтому закрытые границы их не расстраивают. Людей, рассуждают, можно разделить на две категории: одним ближе дача, вторым — путешествия. Они относятся к первым.

— У мужа на работе коллега есть. Раньше, когда про дачи слышал, все время повторял: «Зачем мне эти сотки, я лучше поеду мир посмотрю», — передает те беседы соседка. — Мы сейчас шутим: «Вот и тебе придется на даче посидеть».

«Можно посадить два лишних кочана капусты, но в магазине они обойдутся в полтора раза дешевле»

Дач в Пралесках так много, что дома незаметно перетекают из Молодечненского района в Воложинский. Один домик сменяет другой. Неожиданно попадаются почти пустые, без построек сотки. Хозяйничают здесь Евгений с Анжеликой.

Фото: tut.by

Участок молодые люди купили две недели назад. Снесли одну старую хозяйскую теплицу, на очереди вторая. Сейчас, говорят, строительство своего дома для них важнее помидоров.

— Но посмотрим, что будет дальше с этим вирусом и экономикой, — не отрываясь от дел, продолжает Евгений. — У меня, например, сестру на работе уже на месяц отправили за свой счет. Если экономика «ляснет», придется грядки сажать.

Пока же планы у молодой семьи позитивные. Готовится проект их дома, и в августе они хотят отдохнуть в Грузии.

Фото: tut.by

А медработник Алла с участка неподалеку собирается сажать рододендрон. С мужем Сергеем Владимировичем они приехали на дачу еще в пятницу — после работы. Шутят, ушли на выходные в самоизоляцию. На участке, поясняют, людей меньше и воздух свежий. Дел, рассказывают, за утро переделали немало. Муж уже парник перекопал, бойлер повесил. Жена обрезала розы.

— В связи с приближающимся кризисом огород расширять не планируете? — интересуемся у семьи.

— Если бы у нас гектар земли был, я понимаю, но тут шесть соток. Они сильно не спасут, — поясняет ситуацию Сергей Владимирович. — Можно посадить два лишних кочана капусты, но в магазине они обойдутся в полтора раза дешевле. На участке у нас в основном газон. Наша бабушка, моя мама, вообще говорит, зачем вам огород — засейте все травой.

Фото: tut.by

Их дачное товарищество, продолжают собеседники, существует с 1989 года. У людей, что хозяйничают здесь с самого начала — то есть у старшего поколения, и с кризисом, и без каждый кусочек земли чем-то засажен. Новые владельцы, делится наблюдениями Сергей Владимирович, в основном покупают участки для отдыха. Чтобы шашлыки организовать, с детьми на свежем воздухе побыть.

— А есть что-то, что может заставить людей перекопать газоны в грядки?

— Только если магазины опустеют, но сейчас не такая ситуация.